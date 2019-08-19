Алтайский край вошел в число регионов с недоступным бензином

Аналитики составили рейтинг регионов по доступности бензина. Алтайский край попал в категорию антилидеров, сообщают РИА Новости. Рассчитывалось количество литров, которое способны купить жители на зарплату.

Для составления рейтинга специалисты рассчитали объем бензина марки АИ-92, который могут приобрести на свои зарплаты жители регионов. В Алтайском крае автовладелец может купить лишь 557 литров. Это 78 позиция из 85.

Отмечается, что за год стоимость бензина в Алтайском крае выросла на 2,1%. На конец июля АИ-92 стоил 41,20 рубль.

Житель Республики Алтай в месяц может купить 669 литров (это 49 строчка рейтинга). Стоимость бензина в регионе составляет 41,21 рубль. За год он подешевел на 1,5%.

Меньше всего топлива могут себе позволить жители республик Северного Кавказа. В Дагестане можно купить 514 литров топлива АИ-92, в Карачаево-Черкесии — 520 литров, в Кабардино-Балкарии — 525 литров.

В число лидеров рейтинга входят преимущественно территории Крайнего Севера. Возглавил список Ямало-Ненецкий автономный округ, где на среднюю зарплату можно купить 2080 литров бензина в месяц.