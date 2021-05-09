Алтайский край вошел в группу регионов-лидеров по показателям преступности

Всего за квартал в крае выявлено 9 546 преступлений, это 16-е место среди российский регионов.
Если учесть, что за весь прошлый год в крае было зафиксировано 39 тыс. преступлений, то можно сделать вывод, что динамика осталась примерно на том же уровне.
Больше всего преступлений за четверть года было выявлено в Москве (36 217), Краснодарском крае (19 420) и Московской области (18 624). всего в стране за три месяца было выявлено 501 тыс. преступлений различного характера.
Среди сибирских регионов Алтайский край в рейтинге генпрокуратуры РФ опередили только Красноярский край, Кемеровская и Новосибирская области — там преступность оказалась еще выше.