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Жизнь

Алтайский край вошел в группу регионов-лидеров по показателям преступности

Алтайский край вошел в ТОП-20 регионов России по количеству преступлений, выявленных в первом квартале 2021 года. Такие данные представлены в специальном рейтинге генпрокуратуры РФ.

Поиски преступника.
Поиски преступника.
ГУ МВД по Алтайскому краю

Всего за квартал в крае выявлено 9 546 преступлений, это 16-е место среди российский регионов.

Если учесть, что за весь прошлый год в крае было зафиксировано 39 тыс. преступлений, то можно сделать вывод, что динамика осталась примерно на том же уровне.

Больше всего преступлений за четверть года было выявлено в Москве (36 217), Краснодарском крае (19 420) и Московской области (18 624). всего в стране за три месяца было выявлено 501 тыс. преступлений различного характера.

Среди сибирских регионов Алтайский край в рейтинге генпрокуратуры РФ опередили только Красноярский край, Кемеровская и Новосибирская области — там преступность оказалась еще выше.

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