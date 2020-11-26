Алтайский край вошел в пятерку лидеров по высадке деревьев

Участникам акции в регионе удалось посадить 3,2 млн деревьев. Это позволило занять почетное четвертое место.

Тройку лидеров занимают Ленинградская область — 4 млн, Ханты-Мансийский автономный округ — 3,6 млн, Тюменская область -3,5 млн.

Всего в рамках Всероссийской акции «Сохраним лес» в 2020 году высажено 40 млн деревьев.

«Мы провели акцию уже во второй раз. В прошлом году было высажено 37 млн деревьев, в этом мы достигли 40 млн. Ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции, внесли свои коррективы, однако несмотря на пандемию и благодаря вкладу каждого из регионов — а к высадкам присоединились все 85 субъектов Федерации — акцию удалось провести», — рассказал руководитель Рослесхоза Сергей Аноприенко.