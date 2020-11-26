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Жизнь

Алтайский край вошел в пятерку лидеров по высадке деревьев

Алтайский край вошел в число лидеров всероссийской лесовосстановительной кампании «Сохраним лес». Об этом сообщает пресс-служба Рослесхоза.

Лес. Ель
Лес. Ель
СС0

Участникам акции в регионе удалось посадить 3,2 млн деревьев. Это позволило занять почетное четвертое место.

Тройку лидеров занимают Ленинградская область — 4 млн, Ханты-Мансийский автономный округ — 3,6 млн, Тюменская область -3,5 млн.

Всего в рамках Всероссийской акции «Сохраним лес» в 2020 году высажено 40 млн деревьев.

«Мы провели акцию уже во второй раз. В прошлом году было высажено 37 млн деревьев, в этом мы достигли 40 млн. Ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции, внесли свои коррективы, однако несмотря на пандемию и благодаря вкладу каждого из регионов — а к высадкам присоединились все 85 субъектов Федерации — акцию удалось провести», — рассказал руководитель Рослесхоза Сергей Аноприенко.

Акция до сих пор продолжается в южных регионах страны. Финальное мероприятие состоится 27 ноября в Крыму, где на площади 3,7 га планируется высадить более 8 тыс. саженцев дуба.

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