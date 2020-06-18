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Жизнь

Алтайский край вошел в список регионов с наименьшим уровнем коррупции

Генпрокуратура РФ составила список самых коррупционных регионов страны, пишет РИА Новости. По данным ведомства, Алтайский край оказался в последней десятке.

Взятка, подкуп.
Взятка, подкуп.

В ведомстве отметили, что наименьший показатель уровня коррупционной преступности отмечается в Ингушетии, Хакасии, Алтайском крае, Вологодской, Московской, Мурманской, Пензенской областях, Санкт-Петербурге, Севастополе и Ямало-Ненецком автономном округе.

Там коэффициент преступности на 100 тысяч населения варьируется от 6,41 до 9,94.

Самый высокий же уровень коррупции зафиксировали в Мордовии, Чувашии, Камчатке, Архангельской, Брянской, Магаданской, Новгородской, Оренбургской, Саратовской и Тюменской областях.

Коэффициент преступности в этих субъектах РФ на 100 тысяч населения варьируется от 29,68 до 26,31.

«Уровень коррупционной преступности в прошлом году составил 21,1 преступления на 100 тысяч населения страны (в 2018 году — 20,8) и в целом остается стабильным в последние годы», — сообщает ведомство.

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