11 января
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Жизнь

Алтайский край вошел в топ-5 самых разговорчивых регионов Сибири на праздниках

В новогодние праздники россияне предпочли традиционным звонкам поздравления в мессенджерах, которые вошли в число наиболее популярных приложений с 31 декабря по 8 января 2024 года. Голосовой трафик на абонента в сравнении с аналогичным периодом прошлого года сократился на 7%, а объем потребляемого интернет-трафика в расчете на абонента вырос на 6%. Об этом свидетельствует исследование МегаФона на основе обезличенных данных абонентов.

В новогодние праздники россияне предпочли традиционным звонкам поздравления в мессенджерах.
В новогодние праздники россияне предпочли традиционным звонкам поздравления в мессенджерах.
Фото предоставлено пресс-службой МегаФона.

Самым популярным приложением в новогоднюю ночь и зимние праздники стал YouTube, однако активность российских абонентов в нем снизилась почти на 10% год к году. Второе место удерживает VK, который демонстрирует потребление трафика примерно на уровне новогоднего периода 2023 года (+1%). На третью строчку вышел Telegram, прибавив сразу 46%, что позволило ему в этом году обойти TikTok (последний просел на 17%).

Завершает топ-5 приложений «Кинопоиск», интернет-трафик которого увеличился на 31%. Категория мессенджеров в целом показала взрывной рост: в сравнении с праздниками 2023 года активность абонентов в этом сегменте выросла на 45%. Заметно прибавили и онлайн-кинотеатры, демонстрирующие увеличение трафика на 28% год к году.

Тренд на снижение привычного голосового трафика наблюдается уже несколько лет. Так, в эти новогодние праздники в среднем россиянин тратил на звонки на 7% меньше минут, чем в прошлые, и на 21% меньше, чем в 2022 году.

Самыми «разговорчивыми» среди сибирских регионов оказались жители Тувы, которые провели в новогодние дни провели за звонками 101 минуту в расчете на абонента. На втором месте оказались жители Хакасии с показателем 88 минут на абонента, а замыкают первую тройку абоненты из Кемеровской области (85 минут). В топ-5 по наибольшему числу потраченных минут на абонента также вошли жители Алтайского (83 минуты) и Красноярского края (77 минут). А вот меньше всего минут проговорили в новогодние дни жители Республики Алтай.

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