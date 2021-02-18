Алтайский край вошел в тройку регионов по числу душевнобольных детей

Алтайский край оказался в лидерах по числу детей с психическими заболеваниями и по частоте выявления таких отклонений, пишет news.ru со ссылкой на данные Росстата.

На первом месте со значительным отрывом по количеству душевнобольных детей оказалась Москва, на втором — Московская область. В пятерку также вошли Санкт-Петербург и Красноярский край.

Среди регионов, где у детей чаще выявляли психические заболевания в 2019 году, Алтайский край расположился на второй строчке. На первом месте Тверская область, на третьем — Красноярский край.

«Урбанистическая среда более опасна для психического здоровья, чем сельская местность. Человек создан не для того, чтобы жить в больших бетонных ящиках. Поэтому психических заболеваний больше. Единственное исключение — подростковый алкоголизм и наркомания. Это бич сел и маленьких городов. В мегаполисах такого меньше», — прокомментировал статистику руководитель отделения национального центра психиатрии и наркологии им. Сербского Лев Пережогин.

Психические болезни у детей могут развиваться из-за недостатка или избытка некоторых микроэлементов. Например, дефицит йода грозит кретинизмом.

В России порядка 16,5 тыс. детей и подростков страдают душевными недугами. Самые распространенные из них — это умственная отсталость, психозы и состояния слабоумия.