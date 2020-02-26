Алтайский край защитят от паводка наливными дамбами

В Алтайский край отправят наливные дамбы протяженностью 7−10 км для защиты населенных пунктов от паводка. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на замглавы МЧС Виктора Яцуценко.

Такие дамбы уже используют на Дальнем Востоке. По словам Яцуценко, чтобы обучить специалистов использованию дамб, в регион прибудут сотрудники Ногинского спасательного центра МЧС РФ и центра «Лидер».

Наливные дамбы — это эластичный резервуар, который заполняется водой и устанавливается на точке как искусственная преграда от воды.

С учетом аномальной гидрологической обстановки в Алтайском крае планируется заранее перебросить силы и средства Сибирского спасательного центра, в частности, оперативную группу с беспилотниками.

В этом году в крае в зону подтопления может попасть 202 населенных пункта — это 15 тысяч домов с более 42 тысячами жителей.