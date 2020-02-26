Алтайский край защитят от паводка наливными дамбами

Такие дамбы уже используют на Дальнем Востоке. По словам Яцуценко, чтобы обучить специалистов использованию дамб, в регион прибудут сотрудники Ногинского спасательного центра МЧС РФ и центра «Лидер».
Наливные дамбы — это эластичный резервуар, который заполняется водой и устанавливается на точке как искусственная преграда от воды.
С учетом аномальной гидрологической обстановки в Алтайском крае планируется заранее перебросить силы и средства Сибирского спасательного центра, в частности, оперативную группу с беспилотниками.
В этом году в крае в зону подтопления может попасть 202 населенных пункта — это 15 тысяч домов с более 42 тысячами жителей.