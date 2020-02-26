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Жизнь

Алтайский край защитят от паводка наливными дамбами

В Алтайский край отправят наливные дамбы протяженностью 7−10 км для защиты населенных пунктов от паводка. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на замглавы МЧС Виктора Яцуценко.

Паводок на Алтае-2017.
Паводок на Алтае-2017.
Анна Зайкова, altapress.ru

Такие дамбы уже используют на Дальнем Востоке. По словам Яцуценко, чтобы обучить специалистов использованию дамб, в регион прибудут сотрудники Ногинского спасательного центра МЧС РФ и центра «Лидер».

Наливные дамбы — это эластичный резервуар, который заполняется водой и устанавливается на точке как искусственная преграда от воды.

С учетом аномальной гидрологической обстановки в Алтайском крае планируется заранее перебросить силы и средства Сибирского спасательного центра, в частности, оперативную группу с беспилотниками.

В этом году в крае в зону подтопления может попасть 202 населенных пункта — это 15 тысяч домов с более 42 тысячами жителей.

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