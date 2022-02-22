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Жизнь

Алтайский край ждет небольшая оттепель

22 февраля в Алтайском крае синоптики прогнозируют 0… — 5 градусов, а местами будет даже плюсовая температура.

Зима пришла в Барнаул.
Зима пришла в Барнаул.
Анна Зайкова/altapress.ru.

Погода в Алтайском крае 22 февраля

Днем, по прогнозу Алтайского ЦГМС, ожидается 0… -5 градусов, по югу до +5. Преимущественно без осадков. Ветер южный 3−8 м/с, местами по югу порывы до 14 м/с.

Погода в Алтайском крае 23 февраля

В ночь термометры покажут −7… −12 градусов, в восточных районах будет до -17. По северо-западу небольшой снег.

Днем ожидается −4… +1 градус. Ветер юго-западный 7−12 м/с, местами по востоку порывы до 19 м/с.

Погода в Алтайском крае 24 февраля

Ночная температура составит −7… −12 градусов, местами небольшой снег.

Днем потеплеет до −4… +1 градуса. Также возможен снег. Ветер юго-западный 3−8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

Погода в Барнауле

22 февраля днем барнаульцев ждет 0… -2 градуса, без осадков.

23 и 24 февраля ночью похолодает до -9 градусов, утром возможен небольшой снег. Днем будет также 0… -2.

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