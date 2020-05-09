Алтайский министр рассказала, сколько живых ветеранов ВОВ осталось в крае

Министр социальной защиты Алтайского края Наталья Оськина, отвечая на вопросы граждан на сайте региона, заверила, что никто из ветеранов не останется без внимания, а также рассказала, сколько участников военных действий проживает в Алтайском крае.

День Победы в Барнауле. 9 мая, 2016 год.

По словам Оськиной, на сегодняшний день в Алтайском крае проживают 648 участников Великой Отечественной войны, 13 005 тружеников тыла, 4 361 вдов, 196 человек, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и 251 бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей.

Представители соцзащиты региона планируют визиты к каждому ветерану Великой Отечественной войны. «Мы придем и будем с гордостью, теплотой и вниманием чествовать его, вручим персональное поздравление от Президента России Владимира Владимировича Путина и памятный подарок от Губернатора Алтайского края Виктора Петровича Томенко», — рассказала министр.

Также Наталья Оськина напомнила, что в соответствии с Указом Президента в связи с 75-й годовщиной Победы участникам, инвалидам ВОВ, вдовам, жителям блокадного Ленинграда, несовершеннолетним узникам фашистских лагерей выплачена единовременная выплата в размере 75 тысяч рублей.

Труженикам тыла и совершеннолетним узникам фашистских лагерей также положена выплата, но уже в размере 50 тысяч рублей.