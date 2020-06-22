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Жизнь

Алтайский министр здравоохранения Дмитрий Попов оценил петицию за свою отставку

22 июня министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов, комментируя петицию за свою отставку, сказал, что его ведомство внимательно относится к каждому обращению граждан и членов медицинских коллективов, но не рассматривает серьезно анонимные заявления.

Дмитрий Попов, министр здравоохранения Алтайского края
Дмитрий Попов, министр здравоохранения Алтайского края
Фото: Дмитрий Лямзин

«К любому обращению граждан и трудовых коллективов министерство здравоохранения прислушивается, мы разбираемся и наводим порядок», — отметил министр. В пример он привел Диагностический центр, с каждым сотрудником которого сейчас индивидуально работает комиссия Минздрава.

«Петиция размещена на анонимном ресурсе, сервера которого находятся в США, — сказал Попов. — Человек, который создал этот документ, также остается неизвестным. Мы знаем, что есть опыт по накручиванию голосов на Change.org. Стоимость одного голоса всего пять рублей, эти прайсы находятся в открытом доступе. Я спокойно отношусь к таким анонимным сообщениям. С каждым конкретным обращением мы готовы работать».

Напомним, петиция за отставку алтайского министра здравоохранения появилась в сети 11 июня. Она адресована губернатору Виктору Томенко.

В петиции упоминаются жалобы сотрудников Диагностического центра на низкие зарплаты, отсутствие лицензии у Рубцовского тубдиспансера, сложившийся на постоянной основе в Алтайском крае дефицит льготных лекарств, непрозрачные процедуры закупок, остановка плановой медицины под влиянием распространения коронавируса и многое другое.

На сегодняшний день петицию поддержали больше 3700 человек.

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