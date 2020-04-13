Алтайский министр здравоохранения объяснил, почему в крае не разрешат работать салонам красоты

По рекондациям федерального Роспотребнадзора парикмахерские и салоны красоты относятся к предприятиям среднего эпидемиологического риска, поэтому их работа запрещена на период ограничительных мер по коронавирусу, рассказал министр здравоохранения края Дмитрий Попов.

«Риск контакта слишком высок, — сказал министр. — Сейчас мы находимся на стадии прироста заболеваемости. Он составит две-три недели. Близкие контакты должны быть запрещены, но в виду самих процедур в парикмахерских и салонах красоты невозможно избежать таких контактов».

При стрижке или татуаже невозможно соблюсти дистанцию между мастером и клиентом. Кроме того, некоторые процедуры подразумевают высокое напряжение и сосредоточенность, что ведет к учащенному дыханию и потоотделению.

В закрытом помещении при этом невозможно соблюсти эпидемическую безопасность.

«Процедуры предполагают долгий и интенсивный контакт, — сказал Дмитрий Попов. — Не надо заявлять, что у большинства людей болезнь проходит бессимптомно. Человек может не знать, что носит вирус. Нам дано время, чтобы мы снизили объем инфекции в крае. Это можно сделать только соблюдая разобщение».