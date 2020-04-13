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Жизнь

Алтайский министр здравоохранения объяснил, почему в крае не разрешат работать салонам красоты

По рекондациям федерального Роспотребнадзора парикмахерские и салоны красоты относятся к предприятиям среднего эпидемиологического риска, поэтому их работа запрещена на период ограничительных мер по коронавирусу, рассказал министр здравоохранения края Дмитрий Попов.

Девушка красит ногти.
Девушка красит ногти.
СС0

«Риск контакта слишком высок, — сказал министр. — Сейчас мы находимся на стадии прироста заболеваемости. Он составит две-три недели. Близкие контакты должны быть запрещены, но в виду самих процедур в парикмахерских и салонах красоты невозможно избежать таких контактов».

При стрижке или татуаже невозможно соблюсти дистанцию между мастером и клиентом. Кроме того, некоторые процедуры подразумевают высокое напряжение и сосредоточенность, что ведет к учащенному дыханию и потоотделению.

В закрытом помещении при этом невозможно соблюсти эпидемическую безопасность.

«Процедуры предполагают долгий и интенсивный контакт, — сказал Дмитрий Попов. — Не надо заявлять, что у большинства людей болезнь проходит бессимптомно. Человек может не знать, что носит вирус. Нам дано время, чтобы мы снизили объем инфекции в крае. Это можно сделать только соблюдая разобщение».

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