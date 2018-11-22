Алтайский минобр поручил усилить контроль за школами из-за случаев травли

Министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко поручил муниципалитетам контролировать ситуацию в школах, чтобы не допустить повторения случаев с травлей учеников, и организовать работу по созданию благоприятного климата в школах.

Министр напомнил, что на федеральном и региональном уровнях сформирована нормативная и методическая база. Ответственность за создание безопасной психологической среды в школах лежит на образовательных организациях.

Максим Костенко,

министр образования и науки Алтайского края:

Необходимо выстроить планомерную работу по предотвращению насилия. Важно на ранней стадии выявлять сигналы психологического или физического насилия, сформировать систему оперативного реагирования. Кроме того, следует проводить тренинги, обучающие семинары со школьниками, родителями и педагогами.

Руководитель службы детского телефона доверия в Алтайском крае Ирина Агальцова сообщила о том, что помощь квалифицированного психолога дети могут получить по номеру 8−800−2000−122. Звонок является анонимным и бесплатным, служба телефона доверия работает круглосуточно.

В Алтайском крае для родителей и школьников разработали методические рекомендации по предотвращению конфликтов, в том числе в интернете. Сейчас в школах края проходят собрания на эту тему, детям и взрослым раздают памятки по поводу того, как справиться с буллингом.

Напомним, ситуация с травлей ученика 101-го лицея получила широкий резонанс после того, как об этом в соцсети рассказала его мама. После огласки этой истории вскрылись другие факты травли в этой школе и других учреждениях Барнаула.