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Жизнь

Алтайский минздрав объяснил «бийский дисбаланс» врачей

Одни медицинские учреждения в Бийске испытывают чрезмерные нагрузки, другие, напротив, никогда не бывают задействованы на 100%. Это власти называют «бийским дисбалансом», который «накапливался годами».

Врачи, операция.
Врачи, операция.
zdrav.tomsk.ru

Заместитель министра Владимир Лещенко привел пример: в бийских больницах дефицит коек для узкопрофильных больных (нарушение кровообращения, кардиология и т.д.), но в избытке (почти 400 штук) места для так называемых общепрофильных больных в стационарах.

Чтобы решить этот вопрос в министерстве прорабатывают дополнительные меры, сообщили в ведомстве. Одна из них связана с укрупнением медицинских организаций.

Такой опыт уже есть. Ранее к городской больнице № 4 присоединили две маломощные поликлиники.

Ранее в СМИ появилась информация, что в Бийске закрывают роддом № 2 по причине «нецелесообразности» его содержания. «Бийский рабочий» писал, что в 2015 году в городе родились более пяти тысяч малышей, а в 2018 году — вдвое меньше. Поэтому решили оставить только роддом ЦГБ. Публикация с сайта газеты уже удалена.

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