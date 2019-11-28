Алтайский минздрав объяснил замену ВИЧ-препарата детским сиропом

Активист движения «Пациентский контроль» Сергей Ульянов 22 ноября вышел с одиночным пикетом к зданию правительства Алтайского края. Мужчина заявил, что взрослым пациентам вместо таблеток выдали детский сироп. Об этом говорится в официальной группе движения «Вконтакте».

Активист приехал в Барнаул из Новосибирска. Он вышел с пикетом, чтобы поддержать пациентов Алтайского края, в том числе тех, кто не готов публично открыть свой ВИЧ-статус перед общественностью.

«Смешно, когда взрослым людям выдают детский сироп. Одновременно страшно, что будет дальше вообще с поставкой лекарств». — говорит Сергей Ульянов.

В пресс-службе краевого минздрава заявили, что в регионе, как и в целом по России, для проведения антиретровирусной терапии используются лекарственные препараты в различных формах: твердые формы (таблетки, капсулы) и жидкие формы (растворы, суспензии).

Ряд назначаемых препаратов представлены и в том, и в другом виде.

«При этом они одинаково эффективны и безопасны. Сегодня в краевых медицинских организациях имеется достаточный запас как твердых, так и жидких форм указанных лекарственных препаратов», — подчеркнули в ведомстве.

Использование жидких лекарственных форм в лечении взрослых пациентов не противоречит клиническим рекомендациям и инструкции к препаратам и возможно с целью стабильного, бесперебойного обеспечения эффективной антиретровирусной терапией, отметил главный врач Алтайского краевого центра СПИД Валерий Шевченко.

«Кроме того, наши специалисты учитывают и пожелание пациентов, которые могут выбрать в какой форме они предпочитают получать препарат», добавил он.