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Жизнь

Алтайский минздрав открыл «горячую линию» по коронавирусным выплатам для врачей

В Алтайском крае начала работать «горячая линия» для врачей и медицинского персонала среднего и низшего звена по повышенным выплатам за работу с больными COVID-19.

Зарплата врача.
Зарплата врача.
medrussia.org.

Как сообщает официальный сайт правительства края, по телефону (3852) 62−43−53 специалисты минздрава предоставят консультации по таким выплатам и выслушают жалобы коллег.

Напомним, в Алтайский край из федерального бюджета направлен 271 млн рублей для предоставления стимулирующих выплат медикам за работу в особо опасных условиях.

Кроме того, президент Владимир Путин по итогам совещания федерального штаба противодействия коронавирусу 15 мая дал поручение правительству во главе с премьером Михаилом Мишустиным обеспечить в период с 15 апреля по 15 июля следующие выплаты:

  • врачам 40 тыс. рублей за смену, в случае работы непосредственно с больными новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) — 60 тыс. рублей за смену.
  • среднему медицинскому персоналу, социальным и педагогическим работникам, административному персоналу — 25 тыс. рублей за смену, а в случае работы непосредственно с больными — 35 тыс. рублей за смену,
  • младшему медперсоналу — 15 тыс. рублей за смену, при работе с зараженными — 20 тыс. рублей за смену,
  • техническому персоналу — 10 тыс. рублей за смену, если приходится контактировать с больными — 15 тыс. рублей за смену.

При этом уточняется, что доплаты за особые условия труда предназначены «работникам стационарных организаций социального обслуживания, деятельность которых осуществляется в сменном (двухнедельном) режиме.

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