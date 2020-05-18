Алтайский минздрав открыл «горячую линию» по коронавирусным выплатам для врачей

Как сообщает официальный сайт правительства края, по телефону (3852) 62−43−53 специалисты минздрава предоставят консультации по таким выплатам и выслушают жалобы коллег.
Напомним, в Алтайский край из федерального бюджета направлен 271 млн рублей для предоставления стимулирующих выплат медикам за работу в особо опасных условиях.
Кроме того, президент Владимир Путин по итогам совещания федерального штаба противодействия коронавирусу 15 мая дал поручение правительству во главе с премьером Михаилом Мишустиным обеспечить в период с 15 апреля по 15 июля следующие выплаты:
- врачам 40 тыс. рублей за смену, в случае работы непосредственно с больными новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) — 60 тыс. рублей за смену.
- среднему медицинскому персоналу, социальным и педагогическим работникам, административному персоналу — 25 тыс. рублей за смену, а в случае работы непосредственно с больными — 35 тыс. рублей за смену,
- младшему медперсоналу — 15 тыс. рублей за смену, при работе с зараженными — 20 тыс. рублей за смену,
- техническому персоналу — 10 тыс. рублей за смену, если приходится контактировать с больными — 15 тыс. рублей за смену.
При этом уточняется, что доплаты за особые условия труда предназначены «работникам стационарных организаций социального обслуживания, деятельность которых осуществляется в сменном (двухнедельном) режиме.