Алтайский митрополит провел первую службу в храме в парке «Изумрудный», где раньше был планетарий. Как храм выглядит внутри

После литургии митрополит поздравил прихожан с праздником и дал благословение.
На фото видно, что стены внутри еще нуждаются в ремонте.
Ранее стало известно, что в Барнауле в частном секторе построят необычный православный храм.
В Крестовоздвиженском храме в барнаульском парке «Изумрудный» прошла первая литургия в честь праздника Воздвижения Креста Господня. Провел ее митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий.
После литургии митрополит поздравил прихожан с праздником и дал благословение.
На фото видно, что стены внутри еще нуждаются в ремонте.
Ранее стало известно, что в Барнауле в частном секторе построят необычный православный храм.
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