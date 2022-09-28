28 сентября
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Жизнь

Алтайский митрополит провел первую службу в храме в парке «Изумрудный», где раньше был планетарий. Как храм выглядит внутри

В Крестовоздвиженском храме в барнаульском парке «Изумрудный» прошла первая литургия в честь праздника Воздвижения Креста Господня. Провел ее митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий.

Служба в храме в парке "Изумрудный"
Служба в храме в парке "Изумрудный"
Фёдор Клименко

После литургии митрополит поздравил прихожан с праздником и дал благословение.

На фото видно, что стены внутри еще нуждаются в ремонте.

Ранее стало известно, что в Барнауле в частном секторе построят необычный православный храм.

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