Алтайский митрополит провел первую службу в храме в парке «Изумрудный», где раньше был планетарий. Как храм выглядит внутри

В Крестовоздвиженском храме в барнаульском парке «Изумрудный» прошла первая литургия в честь праздника Воздвижения Креста Господня. Провел ее митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий.

Служба в храме в парке "Изумрудный"

После литургии митрополит поздравил прихожан с праздником и дал благословение.

На фото видно, что стены внутри еще нуждаются в ремонте.

Ранее стало известно, что в Барнауле в частном секторе построят необычный православный храм.