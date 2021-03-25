Алтайский мошенник заселял в коттеджи людей, которых встречали удивленные собственники

В конце 2020 года 27-летний мужчина на двух известных сайтах разместил объявления о сдаче в Барнауле жилья в аренду.

Когда потенциальные арендаторы звонили и заказывали жилье, он просил перевести предоплату в размере от 3−4 тыс. рублей.

«Граждане переводили деньги, будучи уверены в том, что коттедж забронирован, и они смогут в запланированный день провести в нем время. Но когда приходили по указанному адресу, становилось известно, что собственники жилья не планируют сдавать его в аренду. После этого потерпевшие обращались в полицию», — рассказали в ведомстве.

Предприимчивого мужчину вычислили быстро. Возбудили уголовное дело по признакам «мошенничества <…> путем обмана или злоупотребления доверием» — до 2 лет лишения свободы.

По предварительным данным, подозреваемый успел похитить около 20 тыс. рублей. Деньги ему перечисляли на электронный кошелек.