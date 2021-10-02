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Жизнь

У Алтайского моторного завода появился новый директор

Нового генерального директора Алтайского моторостроительного завода Александра Попова представили губернатору края Виктору Томенко, сообщила пресс-служба правительства.

Алтайский моторный завод. Памятник дизельному двигателю.
Алтайский моторный завод. Памятник дизельному двигателю.
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Руководитель концерна «Тракторные заводы» Андрей Водопьянов доложил Виктору Томенко о текущем положении дел на предприятии.

Так, с 2019 года там реализуется программа сохранения дизелестроительного производства и привлечения инвестиций в модернизацию.

Ранее между руководством края и концерном была достигнута договоренность о сохранении завода как производственной площадки и для стабилизации социально-экономической обстановки создали новое юридическое лицо — ООО «Алтайский моторостроительный завод», куда перевели трудовой коллектив АО «АМЗ».

«Мы прорабатываем все возможные варианты по снижению неэффективных издержек и занимаемся поиском партнёров для привлечения вложений в производственную деятельность, в том числе для создания дополнительных рабочих мест. К сожалению, пандемия и рост цен на металл притормозили этот процесс, но благодаря субсидиям государства на частичное возмещение оплаты труда нам удалось стабилизировать ситуацию», — отметил Александр Попов.

Томенко подчеркнул важность поиска вариантов поддержки предприятия на федеральном уровне и подтвердил свою готовность оказания всестороннего содействия в решении этой задачи.

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