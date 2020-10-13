Алтайский нацпарк поделился романтикой снежного барса

Определить, что за барс на фото, ученым не удалось, так как в кадр не попал хвост. Именно он для исследователей «главный аргумент».

«О чем он думает, интересно: о том, кого раздобыть на ужин или как найти свою избранницу/избранника на этой огромной территории. Согласитесь, когда ты — снежный барс, и таких как ты во всей России не более 90, найти ту самую или того самого — та еще задача», — размышляют в нацпарке.