Алтайский нацпарк поделился романтикой снежного барса

Определить, что за барс на фото, ученым не удалось, так как в кадр не попал хвост. Именно он для исследователей «главный аргумент».
«О чем он думает, интересно: о том, кого раздобыть на ужин или как найти свою избранницу/избранника на этой огромной территории. Согласитесь, когда ты — снежный барс, и таких как ты во всей России не более 90, найти ту самую или того самого — та еще задача», — размышляют в нацпарке.
Также «Сайлюгемский» поделился снимком двух дружных барсят, которые попались в фотоловушки. На кадре второе потомство самки Чаганки, известной ученым с 2016 года. Впервые ее зафиксировали с двумя котятами, а в 2018 — с тройней.
Весной у Чаганки должно было появиться новое потомство, уверены ученые, которые заметили самку на свидании. На камеры детенышей барсиха еще не приводила.