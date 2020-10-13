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Жизнь

Алтайский нацпарк поделился романтикой снежного барса

В фотоловушку на Алтае попал снежный барс, одиноко созерцающий горный пейзаж в ночи. Кадром поделились в пресс-службе национального парка «Сайлюгемский».

Снежный барс.
Снежный барс.
СС0

Определить, что за барс на фото, ученым не удалось, так как в кадр не попал хвост. Именно он для исследователей «главный аргумент».

«О чем он думает, интересно: о том, кого раздобыть на ужин или как найти свою избранницу/избранника на этой огромной территории. Согласитесь, когда ты — снежный барс, и таких как ты во всей России не более 90, найти ту самую или того самого — та еще задача», — размышляют в нацпарке.

Одинокий задумчивый барс.
Одинокий задумчивый барс.
пресс-служба Национального парка «Сайлюгемский»

Также «Сайлюгемский» поделился снимком двух дружных барсят, которые попались в фотоловушки. На кадре второе потомство самки Чаганки, известной ученым с 2016 года. Впервые ее зафиксировали с двумя котятами, а в 2018 — с тройней.

Снежные барсы на Алтае.
Снежные барсы на Алтае.
пресс-служба Национального парка «Сайлюгемский»

Весной у Чаганки должно было появиться новое потомство, уверены ученые, которые заметили самку на свидании. На камеры детенышей барсиха еще не приводила.

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