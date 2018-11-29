Алтайский научный центр поможет врачам в диагностике рака

Ученые из Противоракового центра «Алтайского госуниверситета», созданного совместно с коллегами из США, разрабатывают уникальную технологию, с помощью которым медики смогут диагностировать раковые заболевания на ранней стадии и вылечивать их.

В работе наряду с пептидными микрочипами используется «фаговый дисплей», чтобы определять пептиды, которые можно использовать в диагностике онкозаболеваний, а также для разработки терапевтических препаратов. Необходимо найти пептиды, взаимодействующие с антителами в сыворотках крови пациентов с раком молочной железы и здоровых доноров, которые можно применить в будущем для диагностики заболевания на ранней стадии. Ранее никто не использовал вирусы, поражающие бактериальные клетки с такой минимальной подготовкой образцов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что метод «фагового дисплея» в химии начали осваивать около 35 лет назад.

С его помощью начали получать антитела, способные бороться с аутоиммунными заболеваниями и в некоторых случаях излечивать метастатический рак. Этот метод был отмечен Нобелевской премией.

Работая с этой технологией ученые АлтГУ занимаются так называемым секвенированием нового поколения, то есть методом, позволяющим «прочитать» несколько участков генома и определить закодированные в них аминокислотные последовательности.

Полученные результаты в настоящее время проходят обработку.