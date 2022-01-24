В прошлом году общество буквально вскипало, обсуждая вакцинацию от коронавируса и QR-коды. Законно ли это? Нарушает ли это права человека? Мы поговорили об этом с Борисом Лариным, уполномоченным по правам человека в Алтайском крае, затронув в ходе беседы и другие «горячие» темы. Например, гуманное отношение к собакам и черствое — к людям.

Письма из «центра»

— Борис Владимирович , в 2021 году общество в очередной раз раскололось на антиваксеров и сторонников прививок от «короны». И каждый считает , что его права нарушают. Вам приходилось включаться в темы , прямо или косвенно с этим связанные?

— Я получил несколько десятков обращений, так или иначе связанных с вакцинацией. Часть из них носили агрессивный характер по отношению к прививкам — их писали, как будто из общего центра, как под копирку, только под разными фамилиями.

Другие спрашивали, не нарушает ли их трудовые права временное отстранение от работы при отсутствии прививки. Есть список специальностей, подлежащих обязательной вакцинации — он утвержден правительством России. Заявители занимали должности из этого списка.

Обращение было, например, от администратора бассейна в Яровом, от менеджера по продажам товаров — насколько мне известно, люди все же вакцинировались.

В Угловском районе в коллективе дома культуры господствовала идея против прививок, о том же говорили местные работники ЖКХ. Их тоже предупредило руководство, что надо поставить прививки, но они возмущались — считали это нарушением их прав.

Пандемия. Вакцинация. pexels.com

— Что вы им отвечали?

— Конституция РФ позволяет ограничивать права граждан только федеральным законом. И такие законы есть — «О защите населения от чрезвычайных ситуаций» и «О санитарно-эпидемиологическом благополучии». Они позволяют главам региона принимать меры для защиты здоровья граждан.

У нас, как и во всех субъектах РФ, введен режим повышенной готовности — самый первый режим при угрозе возникновения ЧС. В соответствии с этими законами и предложениями государственного санитарного врача вводятся ограничения.

Экстремальная ситуация

— Как вы относитесь к выражению антиваксеров: «Мое тело — мое дело»?

— Каждый вправе распоряжаться своим здоровьем и лично принимать решение о вакцинации. Но при этом он должен принять и условия неких ограничений в случае отказа.

Сертификат о вакцинации. QR-код. altapress.ru

В экстремальных условиях интересы общества должны иметь преимущества перед правами одного человека. Тем более — если эти интересы связаны с защитой здоровья, с правом на жизнь.

Ну, огромное количество смертей сегодня связано с коронавирусом, мы видим, как эти показатели растут и в России, и в Алтайском крае. И, знаете, я еще ни от кого не услышал ответа на вопрос: какая альтернатива вакцинации? Есть другой способ защиты?

— QR-коды — это , в общем-то , форма принуждения к вакцинации. Как вы относитесь к их введению?

— Федеральный уполномоченный говорит, и мы с ней согласны: в этом вопросе нужно найти баланс интересов отдельных людей и общества в целом. Очень хорошо, что скоропалительных решений по принятию федерального закона не принято, что его рассмотрение во втором чтении отложили.

QR-коды создают, конечно, трудности. Хотя, чего греха таить, в России доступ в торговые центры и другие учреждения не везде ограничен QR-кодами. Но снова тот же вопрос: если не QR-коды, то что? Лучше обширный локдаун с закрытием магазинов, спортзалов и кинотеатров?

Закрытый бизнес. Апрель , 2020. Анна Зайкова.

Тема года

— Шокирующей темой 2021 года в России стали пытки в местах заключения. При этом алтайские колонии не упоминали. После того , как об этом открыто заговорили , занимались ли вы ей специально?

— Специально мы ею не занимались — объясню, почему. Мы стараемся в течение года посетить все исправительные учреждения региона — а их у нас 14. На сегодня в следственных изоляторах и колониях края находятся 7846 подследственных и осужденных.

Никаких жалоб на пытки или даже намеков на них мы не получали ни от заключенных, ни от их родственников.

Буду откровенен: заключенные иногда жалуются на неправильную, как они считают, оценку их поведения и, соответственно, на наказание. Какие наказания предусмотрены законом? Помещение в штрафной изолятор, в помещения камерного типа, выговор и т. д.

Борис Ларин. Аппарат уполномоченного по ПЧ в АК.

По каждому такому обращению мы проводим проверку вместе с прокурором по надзору. Есть, правда, профессиональные заявители — они не довольны всем и пишут обращения регулярно. Но при этом постоянно сами нарушают правила внутреннего распорядка, из-за чего им выносят наказание. Но это не пытки.

— Может быть , людям трудно в таком признаться уполномоченному?

— Знаете, никто, конечно, ни от чего не застрахован. В семье не без урода, в стаде не без паршивой овцы. Ситуация может возникнуть в любой момент. Главное, чтобы это не превратилось в систему. Для этого каждый конкретный случай, если он произойдет, надо расследовать, дать ему правовую оценку и принять меры.

Я знаю позицию начальника управления ФСИН по Алтайскому краю Валерия Николаевича Усачева, позицию руководства колоний — она совершенно правильная. В любом случае информация о таких безобразиях до нас дойдет.

Но я надеюсь, что в крае такого нет. Об этом косвенно свидетельствует тот факт, что к нам зачастую отправляют резонансных осужденных.

Борис Ларин. Анна Зайкова.

Особые заключенные

— Вы имеете в виду , например , Ильдара Дадина? ( активиста , осужденного за неоднократное нарушение правил митингов и пикетов , отбывал срок в колонии № 5 в Рубцовске).

— Ильдар Дадин, Карина Цуркан, отбывающая наказание в Шипуновской колонии № 6. Они не имели и не имеют претензий к условиям содержания. У Цуркан — я встречался с ней в прошлом году — одна претензия: она хотела бы отбывать наказание поближе к родственникам, к маме, поближе к Москве. Но этот вопрос мы не можем решить из Алтайского края.

— Она ходатайствует об этом?

— Да, она ходатайствует перед Федеральной службой исполнения наказания России, это ее полномочия. У Цуркан есть адвокат, все достаточно серьезно, она не простой человек, и осуждена не по простой статье.

Но других претензий у нее нет. Она понимает, куда попала — это же не санаторий. В колонии особый режим, правила внутреннего распорядка, которые обязаны соблюдать все.

— Не могу не спросить: чем там занимается Карина Цуркан?

— В шестой колонии, в основном, практикуется швейное производство, делают там различные вещи, начиная от мочалок, заканчивая шитьем формы одежды ФСИН. Есть коммерческие заказы.

Когда я был в Шипуновской колонии, Цуркан особо ничем не занималась, но выражала желание работать. Она образованный человек, у нее несколько высших образований, владеет языками. Но не знаю, насколько ее интеллект будет там востребован.

Работа на полях шипуновской колонии-поселении. Ирина Пергаева

Проблема маленьких пенсий

— Изучила статистику уполномоченного — и меня удивил рост обращений о пенсиях. Это проблема плохой работы служащих ПФР или , может , нового режима функционирования его офисов , связанного с пандемией?

— Скажу честно — это проблема маленьких пенсий. Обращения к нам, как правило, начинаются примерно с таких слов: я проработал 40 лет, положил здоровье, а у меня пенсия 12−15 тысяч рублей. Люди просят пересчитать, обосновать, почему такой размер.

В связи с ростом обращений мы в прошлом году подписали соглашение о взаимодействии с отделением ПФР по Алтайскому краю. Мы же пенсии не рассчитываем, и, получив обращение, вынуждены направить его туда.

Сотрудники ПФР детально разбираются в жалобах, к ним самим таких обращений поступает гораздо больше, чем к нам: более тысячи. По каждому случаю они дают раскладку, как рассчитали пенсию. Их опыт говорит: только в 4% обращений ее пересчитывают — и то лишь тогда, когда приложены документы, подтверждающие стаж.

Пенсии. Пенсионный фонд РФ. Altapress.ru

— Но в судах ПФР иногда все же проигрывает , то есть он бывает и не прав.

— В единичных случаях — да. Но я вам назову другую причину, почему выросло количество обращений по пенсионному обеспечению. Активизировались псевдоюристы — бессовестные люди, которые вводят в заблуждение, обещая увеличить пенсию.

А когда люди приходят, им говорят: мы вас консультируем бесплатно, но обращение в краевой ПФР будет стоить 2 тыс. рублей, в городской — еще 2 тыс. Ну, и на всякий случай давайте уполномоченному по правам человека напишем — тоже 2 тыс. рублей.

Человек отдает деньги, чтобы ему составили три стандартных письма, которые подготовят бесплатно в любой общественной приемной. И он гарантированно получит ответ.

Несколько обращений, связанных с «псевдоюристами», мы передали в полицию — считаем, что это мошенничество. Будем настаивать на возбуждении уголовного дела, если потребуется — обратимся и к прокурору.

Мошенничество в интернете. Деньги. altapress.ru

«Доят» не только пенсионеров

— Что обидно — доят бабушек и дедушек , у которых и так денег не слишком много…

— Не только бабушек — молодых людей тоже. К нам обратился студент медицинского университета. Он учится по договору о целевом обучении. А целевик обязан вернуться после окончания вуза в медучреждение, которое его направило учиться, и какое-то время там отработать — или вернуть деньги за обучение.

Парень захотел переехать и решил разузнать, что и как. Пошел в коммерческую юридическую структуру. Там ответили: все элементарно, труд у нас свободен, возвращать деньги не придется, проблему решим, бери кредит, плати аванс — 20 тыс. рублей.

Парень пришел к нам на консультацию. Мы ему объяснили: в любом случае придется возвращать средства, затраченные на обучение. При этом можно попробовать оформить рассрочку.

Больница. Медицина. unsplash.com

Хорошо, что он пришел к нам посоветоваться перед тем, как поставить свою подпись под договором о юруслугах.

— Юристов много , хороших не отличить от плохих. Как быть?

— Во всем цивилизованном мире эти услуги оказывают лицензированные адвокаты, юристы, компании, которые дорожат репутацией. Контроль осуществляют, как правило, профессиональные ассоциации. У нас тоже были попытки такую систему организовать, но она не работает.

А в этих так называемых юридических фирмах услуги иногда предоставляют люди, даже не имеющие высшего юридического образования.

Более того, они подталкивают своих клиентов к еще большим бедам: «Будем решать вашу проблему, но нужны деньги, возьмите кредит». И пишут, куда обратиться за деньгами, под какой процент взять.

И речь не только о пенсиях. Недавно нам удалось вернуть одному человеку 53 тыс. рублей. Он взял кредит, чтобы заплатить за «обращение в полицию, составление досудебного соглашения, возмещение затрат на медицинскую помощь». Никакого результата он не получил.

Кредит. Объявление. Altapress.ru

— Но ведь и профессиональным юристам не всегда удается помочь …

— Во всех случаях, в которых мы разбирались, было заведомо ясно, что выигрыша и быть не может. Никаких действий эти юристы не предпринимали, не обжаловали решение, не ходили в суды. Вот эти «юристы», взявшие за услуги 53 тысячи, составили шаблонные письма в полицию и органы госвласти, а после этого перестали выходить на связь.

Нарушение по закону

— Читала , что к уполномоченному по правам человека люди обращались по поводу собак , в том числе бездомных. Какова здесь ваша роль?

— Мы относим эту тему к благоприятной среде проживания людей. Потому что наши ближайшие друзья создают, к сожалению, опасность для человека и его здоровья.

Приведу пример. Бийский район. В одном из сел, прямо в центре, женщина держит 67 собак, а доходило до 150. Она называет это передержкой, собирает их и куда-то пристраивает.

Бездомные собаки в Бийске. ВКонакте: «Инцидент Бийск»

Почему люди обращаются? Ночью лай, утром лай, запахи. Собаки бесконтрольно вырываются на свободу. Недалеко от этого места находят трупики животных.

Парадокс — в том, что люди жаловались и в прокуратуру, и в полицию, и в администрацию, и в краевое правительство, и в ветслужбу, которая должна этим заниматься. Ответы: никто не видит никаких нарушений, потому что никому не запрещено держать собак.

Мы понимаем, что надо как-то разрешать ситуацию, в питомник этих животных перевести, ограничить численность в этом селе. Но как решить? Я вам честно говорю — не знаю. А бездомные собаки?

— Есть еще безнадзорные коровы…

— По поводу коров нет обращений, да и сельские жители их сейчас намного меньше держат. Но не будем брать сельскую территорию — возьмем город.

Системой вывоза твердых коммунальных отходов хотят охватить , в том числе , сельскую местность.

Жители одного из микрорайонов Барнаула написали: ходят своры собак, детей пугают, на женщин нападали. Мы, как положено, направляем запрос в администрацию города. Ответ: выезжали — собак нет.

Контактируем с заявителями, они говорят: есть собаки. Едем сами, смотрим — есть. Снова пишем в администрацию. Ответ: это собаки, которых стерилизовали и выпустили из «Ласки» в среду обитания. Вы можете посмотреть на эту свору и оценить, кто из них стерилизован, кто нет? И вроде все по закону.

— Этот возврат в среду обитания введен законом «Об ответственным обращении с животными»?

— Да. Хотя для меня, вообще, это странно: выпустить в среду обитания. А дальше что? Они же должны питание себе искать. Или вот болезни. Сегодня животное вылечили, пожило оно месяц в среде обитания и опять эти болезни могут возникнуть.

Нужно какое-то системное решение. Сейчас АКЗС серьезно над этой темой работает, и, надеюсь, какие-то системные решения будут приняты.

Сессия АКЗС 17 декабря 2020 года. Пресс-служба АКЗС

Парадоксы пассажироперевозок

— Еще один парадокс — обращения к уполномоченному об отсутствии автобусного сообщения в сельской местности. Вы же денег не дадите муниципалитетам или перевозчикам…

— Огромное количество писем связано с отсутствием транспортного сообщения в сельской местности. Почему эта проблема нас волнует? Да потому что за ней стоит реализация других прав. Люди не могут доехать до больницы, соцзащиты, Пенсионного фонда, студенты — ездить на учебу.

— Чтобы получить бесплатное лекарство , надо заплатить за бензин соседу?

— Совершенно верно. Эта проблема известная, принимаются меры, закуплено большое количество автобусов, их передали в муниципалитеты. Это огромный шаг вперед для решения проблемы.

Но, насколько мне известно, примерно треть этих автобусов стоит на приколе, потому что ни один перевозчик не будет возить пассажиров себе в убыток.

Пассажироперевозки. fotobus.msk.ru

Нужно субсидирование внутрирайонных перевозок. Насколько я знаю, в АКЗС рассматривается инициатива о выделении на субсидирование перевозок еще около 160 млн рублей. Когда мы работали в Бийском районе, мы столкнулись с еще одним парадоксом.

— С какой?

— Если автобус идет из Сросток в село Первомайское, он должен проехать через Бийск. Бийск и Бийский район — разные муниципальные образования.

А на межмуниципальных маршрутах льготы не положены, потому что их финансирование идет через муниципальные бюджеты. И людям, которые ездят по Бийскому району, но заезжают в Бийск, перевозчики отказываются предоставлять льготы.

И прокуратура стоит на позициях перевозчиков. Но, наверное, никто не мешает нам найти выход. Москва и Московская область же договорились — там пользуются льготами и на территории области, и в столице.

Сирия. CC0

Драма в Сирии

— В прошлом году вы рассказывали о женщине с детьми из Алтайского края , которая оказалась где-то в Сирии. Главу семьи убили , она не могла попасть домой. Удалось ли ей помочь?

— У этих людей в Сирии пропали все документы, они не могли доказать, что они из России. В чем мы смогли помочь этой семье?

Бабушке, которая к нам обратилась, не имеют права выдать какие-то документы. Уполномоченный такую возможность имеет, и мы обратились в органы миграции и ЗАГС. И нам дали выписки, подтверждающие, что женщина получала здесь паспорт, является гражданкой России, двое из трех ее детей родились в Алтайском крае.

Эти документы переданы федеральному Уполномоченному, которая в свою очередь переправила их в МИД и еще, видимо, в какие-то общественные структуры, которые занимается вывозом этих людей. Пока, к сожалению, никакой информации о результатах у нас нет.

Насколько наша помощь существенная и смогут ли они вернуться? Много вопросов. Мы с этой женщиной не знакомы, и не знаем, хочет ли она возвращаться в Россию — она ведь добровольно поехала в Сирию с мужем.

Борис Ларин. Анна Зайкова.

О чем еще рассказал Борис Ларин

О черствости и бюрократии

— Мы столкнулись с возмутительным случаем. Житель Табунского района потерял две ноги и ему полгода не могли дать направление на медико-социальную экспертизу.

То есть он шесть месяцев не мог оформить инвалидность, когда все наглядно, уж извините. И из-за этого долгое время не получал социальной поддержки.

Мотивировали это тем, что нет врача. Но когда мы начали заниматься этим вопросом и обратились в региональный минздрав и бюро МСЭ, ему все оформили буквально за две недели.

Главное бюро медико-социальной экспертизы по Алтайскому краю. yandex.ru/maps

О высокотехнологичной помощи

— Есть квоты на оказание высокотехнологичной медицинской помощи. Но они распределяются в Москве.

Обследование надо пройти здесь, а потом наш минздрав делает запросы в федеральное министерство, и вас ставят в очередь. Подвинуть кого-то или как-то иначе решить вопрос об ускорении оказания помощи невозможен.

А ждать, когда дойдет очередь, приходится долго. Обиднее всего бывает тогда, когда мы добьемся результата, а нам говорят: поздно. Был у нас такой случай: мы добились госпитализации, денег нашли, квоты открыли. А нам говорят: спасибо, но человека уже нет. Для нас это всегда большой удар.