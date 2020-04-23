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Жизнь

Алтайский омбудсмен предложил запретить пивнушкам продавать алкоголь во время коронавируса

Уполномоченный по правам человека в Алтайском крае Борис Ларин выступил за запрет продажи алкоголя в магазинах у жилых домов. Из-за самоизоляции и теплой погоды число жалоб от жильцов увеличилось, написал он у себя в Instagram.

Барнаул. Весна. Пандемия коронавируса.
Барнаул. Весна. Пандемия коронавируса.
Анна Зайкова.

Многие люди, соблюдающие рекомендации самоизоляции, столкнулись с тем, что под их окнами, в подъездах и на детских площадках стали собираться компании любителей разливных напитков, рассказывает омбудсмен.

«И если раньше соседство с „наливайкой“, работающей на первом этаже, для жильцов многоквартирного дома ассоциировалось в основном с шумом и мусором, то в условиях реальной угрозы распространения коронавирусной инфекции пивные и скопления их клиентов превратились в потенциальные источники распространения заболевания», — пишет Ларин.

Для защиты прав и здоровья жителей края он считает полезным ограничить время продажи алкоголя в подобных заведениях хотя бы до 19 часов или вовсе запретить.

«Учитывая постоянные обращения и жалобы граждан, считаю необходимым запретить розничную продажу алкоголя в магазинах и на предприятиях общественного питания, расположенных во дворах многоквартирных домов», — резюмировал Борис Ларин.

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