Алтайский оперштаб обсудил новые ковидные ограничения и порядок выдачи бесплатных лекарств

25 ноября губернатор Виктор Томенко провел заседание регионального оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением новой коронавирусной инфекции, информирует пресс-служба правительства Алтайского края.

На заседании регионального оперативного штаба во главе с Виктором Томенко.

На заседании был рассмотрен вопрос об обеспечении бесплатными лекарствами жителей края, которые проходят лечение на дому. По информации краевого минздрава, уже заключены контракты по поставкам медикаментов на общую сумму 75 миллионов. Всего на эти цели выделено 87 млн рублей.

Часть препаратов поступила в регион 23 ноября. Лекарства уже распределяют по городам и районам Алтайского края. Выдавать медикаменты начнут на этой неделе. Для этого минздрав разработает четкий алгоритм доставки и привлечет к этой работе волонтеров.

Коронавирус. Пандемия. Маска. CC0

В ходе заседания руководитель краевого Роспотребнадзора Ирина Пащенко сообщила, что сейчас наблюдается динамика роста заболеваемости среди жителей края старше 65 лет. Этот показатель достиг высокой отметки — сто человек на сто тысяч населения.

Она напомнила, что сегодня большинство пациентов ковидных госпиталей — люди старшего возраста. Поэтому необходимо усилить контроль за соблюдением режима самоизоляции гражданами старше 65 лет.

«Если возрастной человек оказался на улице, просьба к полиции и к органам местного самоуправления — в рейдах не пропускайте таких людей. Подойдите, напомните, обратите внимание на то, что людям старшего поколения не надо выходить из дома без большой надобности», — подчеркнул Томенко.

Новый год. Новогодний костюм. СС0

Также на заседании оперштаба обсудили предложения о введении запрета на проведение в общественных местах зрелищно-развлекательных, досуговых, в том числе новогодних мероприятий в период с 15 декабря 2020 года по 15 января 2021 года.

По информации Роспотребнадзора, с середины декабря в крае прогнозируется сезонный рост заболеваемости гриппом, при этом ожидается совместная циркуляция вируса гриппа и коронавируса. В результате обсуждения выработано согласованное решение, которое будет опубликовано в самое ближайшее время.