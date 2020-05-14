Перестарались. Алтайский оперштаб заявил о невостребованных запасах масок

На складах производственных предприятий Алтайского края скопилось более 100 тысяч невостребованных гигиенических масок, сообщил 14 мая оперативный штаб региона по борьбе с коронавирусом.

Маски в крае продают в продовольственной и непродовольственной несетевой рознице, а также в торговых сетях Мария-Ра, Аникс, Ашан, Пятерочка, Ярче, Лента, Новэкс, Бахетле, Метро, Магнит, на рынках и ярмарках, а также в ателье.

Стоимость рулонных масок составляет от 79,9 рублей за 50 штук (в пересчете на единицу — 1,6 руб./шт.), тканевых многоразовых — от 30 руб./шт., одноразовых из нетканого материала — от 25,5 руб./шт.

По последним данным, в крае произвели 2,2 млн масок для предприятий, объектов торговли, логистики, а также для бюджетных учреждений и населения.

В то же время спрос на защитные маски в последнее время снизился, считают в правительстве региона. В последние две недели преприятия уменьшили объемы производства и часть продукции оставили на складах. Там скопилось более 100 тысяч масок.