Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
1 марта -2°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Алтайский парень выложил на снегу сердце из роз для девушки

Житель Заринска Иван Кайдаш сделал романтическое предложение руки и сердца своей девушке. Парень выложил сердце из лепестков роз на снегу. Подробности истории опубликовала газета «Наш город Заринск».

Заринчанин сделал романтическое предложение руки и сердца девушке.
Заринчанин сделал романтическое предложение руки и сердца девушке.
И. Кайдаш, vk.com/gazetazar

Иван готовился к предложению тайно: ниточкой замерил безымянный палец девушки, купил кольцо и попросил одобрения у ее родителей. Они вместе с мамой парня и его друзьями помогали ему сделать сюрприз для Юлии.

Молодой человек выложил лепестками роз на снегу огромное сердце и украсил его свечами. Композицию осветили фарами 15 машин, а позже привезли туда девушку, у которой глаза были закрыты шарфом. Ее завели в центр сердца, а когда сняли шарф, парень подарил ей кольцо и цветы. Юлия дала ему свое согласие.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость