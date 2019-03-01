Алтайский парень выложил на снегу сердце из роз для девушки

Иван готовился к предложению тайно: ниточкой замерил безымянный палец девушки, купил кольцо и попросил одобрения у ее родителей. Они вместе с мамой парня и его друзьями помогали ему сделать сюрприз для Юлии.

Молодой человек выложил лепестками роз на снегу огромное сердце и украсил его свечами. Композицию осветили фарами 15 машин, а позже привезли туда девушку, у которой глаза были закрыты шарфом. Ее завели в центр сердца, а когда сняли шарф, парень подарил ей кольцо и цветы. Юлия дала ему свое согласие.