Алтайский перинатальный центр возобновил плановые приемы, но не для всех

Речь идет о тех районах, где уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией не превышает уровень заболеваемости в сельской местности по краю.
Например, Барнаул в список благополучных сейчас не входит. Полный список муниципалитетов здесь.
Для пациенток из благополучных территорий ведется амбулаторный прием в консультативно-диагностическом отделении, центре перинатальной диагностики, центре ЭКО, гинекологическом отделении и кабинете катамнеза.
«Акушерский стационар (акушерско-обсервационное, отделения патологии беременности, родовое, послеродовое акушерско-физиологическое отделения), отделение реанимации и отделение патологии новорожденных и недоношенных детей работают в полную силу, без ограничений», — добавили в «ДАРе».
Решение об «открытии» прочих территорий края принимает управление Роспотребнадзора, оценивая эпидситуацию в районе.