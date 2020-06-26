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Алтайский перинатальный центр возобновил плановые приемы, но не для всех

Перинатальный центр «ДАР» возобновил плановую работу отделений, сообщается на сайте учреждения. Услуги оказывают только пациенткам, проживающим в эпидемиологически благополучных района.

Перинатальный центр "Дар".
Перинатальный центр "Дар".
Анна Зайкова.

Речь идет о тех районах, где уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией не превышает уровень заболеваемости в сельской местности по краю.

Например, Барнаул в список благополучных сейчас не входит. Полный список муниципалитетов здесь.

Для пациенток из благополучных территорий ведется амбулаторный прием в консультативно-диагностическом отделении, центре перинатальной диагностики, центре ЭКО, гинекологическом отделении и кабинете катамнеза.

«Акушерский стационар (акушерско-обсервационное, отделения патологии беременности, родовое, послеродовое акушерско-физиологическое отделения), отделение реанимации и отделение патологии новорожденных и недоношенных детей работают в полную силу, без ограничений», — добавили в «ДАРе».

Решение об «открытии» прочих территорий края принимает управление Роспотребнадзора, оценивая эпидситуацию в районе.

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