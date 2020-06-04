Алтайский ПФР объяснил, кому из родителей не дали по 10 тыс. рублей на ребенка

Более 188 тысяч алтайских семей получили по 10 тыс рублей на ребенка от 3 до 16 лет 1 июня. Однако не всем семьям заявление на единовременную выплату было одобрено. Причин этому несколько, рассказали в отделении ПФР по Алтайскому краю.

Наталия Мочалова, замуправляющего отделением ПФР, назвала самые распространенные причины.

отсутствие права на выплату — заявитель лишен родительских прав , не является гражданином РФ либо живет за рубежом;

не является гражданином РФ либо живет за рубежом; подано повторное заявление — родитель подал еще одно заявление о выплате на того же ребенка;

право на получение выплаты уже реализовано — средства выплачены семье по ранее поданному заявлению;

предоставлены недостоверные сведения — в заявлении неверно указаны имя родителя или ребенка , дата рождения , СНИЛС или неверно указан номер актовой записи о рождении ребенка.

В ПФР напомнили, что у семей есть еще время обратиться с заявлением на единовременную выплату. Подать заявление можно до 1 октября 2020 года.

Чтобы получить средства, достаточно оформить заявление в «Личном кабинете» на портале Госуслуг. Никаких дополнительных документов заявителю представлять не нужно. В случае необходимости ПФР самостоятельно запросит все сведения.

Средства (по 10 тыс рублей на ребенка от 3 до 16 лет) выплачены на 270 700 детей Алтайского края по заявлениям, которые родители подали до 25 мая включительно.