Алтайский ПФР объяснил, кому из родителей не дали по 10 тыс. рублей на ребенка

Наталия Мочалова, замуправляющего отделением ПФР, назвала самые распространенные причины.
- отсутствие права на выплату — заявитель лишен родительских прав, не является гражданином РФ либо живет за рубежом;
- подано повторное заявление — родитель подал еще одно заявление о выплате на того же ребенка;
- право на получение выплаты уже реализовано — средства выплачены семье по ранее поданному заявлению;
- предоставлены недостоверные сведения — в заявлении неверно указаны имя родителя или ребенка, дата рождения, СНИЛС или неверно указан номер актовой записи о рождении ребенка.
В ПФР напомнили, что у семей есть еще время обратиться с заявлением на единовременную выплату. Подать заявление можно до 1 октября 2020 года.
Чтобы получить средства, достаточно оформить заявление в «Личном кабинете» на портале Госуслуг. Никаких дополнительных документов заявителю представлять не нужно. В случае необходимости ПФР самостоятельно запросит все сведения.
Средства (по 10 тыс рублей на ребенка от 3 до 16 лет) выплачены на 270 700 детей Алтайского края по заявлениям, которые родители подали до 25 мая включительно.