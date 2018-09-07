Алтайский подросток обжаловал обвинение в пропаганде ЛГБТ

Адвокат 16-летнего бийчанина Максима Неверова, оштрафованного по обвинению в гей-пропаганде, подал жалобу в суд с требованием отменить решение городской комиссии по делам несовершеннолетних, пишут «Сибирь.Реалии».

Защита школьника утверждает, что совершившее правонарушение лицо не было установлено, пишет «Ъ-Сибирь».

Адвокат школьника Артем Лапов рассказал, что комиссия не делала запросы интернет-провайдеру и руководству «ВКонтакте» для подтверждения принадлежности аккаунта Неверову.

Кроме того, ему не дали времени на поиски адвоката, нарушив право несовершеннолетнего на защиту.

Напомним, как сообщили «Медиазоне» в «Российской ЛГБТ-сети», протокол на подростка составили из-за фотографий на его странице «ВКонтакте», на которых изображены молодые люди и «полуобнаженные части тела». Заключение по ним дала судебный эксперт «Регионального центра оценки и экспертизы Барнаула» Марина Шлыкова. Она решила, что снимки «выражают пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений».

Дело рассматривала комиссия по делам несовершеннолетних. По мнению адвоката подростка Артема Лапова, доказательств, что эти фотографии выложил именно 16-летний школьник, нет.