Алтайский правоохранитель угнал служебную машину, чтобы увидеться с девушкой

Угон произошел в 4 утра, алтайский Ромео взял служебную "Ниву" и направился к своей возлюбленной, на обратном пути его настигли коллеги.

SHOT сообщает, что 24-летний полицейский из с. Косиха Алтайского края планировал добраться к своей возлюбленной в с. Налобиха. Идти долго - 20 км, поэтому парень воспользовался служебным автомобилем.

Он надеялся, что сможет съездить туда-обратно и поставить машину на место, оставшись незамеченным. Но на обратной дороге его поймали коллеги.

Они заметили пропажу транспорта и начали поиски.

Старший сержант в содеянном сознался, но наказания избежать не смог. Теперь ему грозит увольнение.

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