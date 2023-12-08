Алтайский правоохранитель угнал служебную машину, чтобы увидеться с девушкой

SHOT сообщает, что 24-летний полицейский из с. Косиха Алтайского края планировал добраться к своей возлюбленной в с. Налобиха. Идти долго - 20 км, поэтому парень воспользовался служебным автомобилем.
Он надеялся, что сможет съездить туда-обратно и поставить машину на место, оставшись незамеченным. Но на обратной дороге его поймали коллеги.
Они заметили пропажу транспорта и начали поиски.
Старший сержант в содеянном сознался, но наказания избежать не смог. Теперь ему грозит увольнение.
Ранее мы сообщали о том, что барнаульцы жалуются на ужасную дорогу на одной из улиц города.