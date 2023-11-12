12 ноября
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Происшествия

Житель наукограда угнал детское транспортное средство из подъезда

Накануне 19-летняя жительница Бийска обнаружила, что пропала детская коляска, которая находилась в подъезде.

Детская коляска.
Детская коляска.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Девушка обратилась в полицию.

По горячим следам задержали злоумышленника. Им оказался 29-летний житель Бийска. Его задержали, и он признался в содеянном, говорится в сообщении краевого главка МВД.

Возбуждено уголовное дело. А также избрана мера пресечения — подписка о невыезде.

Ранее в Барнауле женщина пришла в магазин с детской коляской, чтобы украсть колбасу и кастрюли. С жалобой в полицию обратился представитель торговой сети, который рассказал, что неизвестная женщина похитила мясные деликатесы и набор кастрюль.

Сотрудники полиции установили, что 43-летняя жительница Барнаула, находясь в торговом зале магазина, брала с полок продукты и посуду и складывала в детскую коляску.

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