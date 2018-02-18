Барнаулец сделал ремонт людям за то, что украл у них коляску

Житель Барнаула украл коляску в подъезде, чтобы купить алкоголь. Мужчина пытался продать детский транспорт на Докучаевском рынке. После кражи ему пришлось откупаться от потерпевших ремонтными работами.
Как altapress.ru сообщила старший помощник прокурора Ленинского района Юлия Чиндяскина, выпивший горожанин пошел в гости к своей знакомой, чтобы "догнаться". Войдя в подъезд, он увидел открытой дверь, ведущую на квартирную площадку, где стояла детская коляска. Предприимчивый барнаулец решил украсть повозку и продать ее, выручив деньги на алкоголь.
В то время, когда злоумышленник продавал коляску на рынке, к нему подошли полицейские и стали интересоваться, откуда она у него. Горожанин соврал, что транспорт принадлежал ребенку его сестры. Стражи порядка оставили его в покое, но через некоторое время в полицию поступило заявление о краже коляски. Мужчину оперативно задержали. Сумма ущерба составила 4,5 тысячи рублей.
В ходе следствия мужчина пытался помириться с потерпевшими, пытался загладить ущерб. Поначалу они были непреклонны, но потом, узнав, что обидчик по образованию строитель, попросили его сделать ремонт на площадке, откуда он и украл коляску. Горожанин все сделал за свой счет, и в результате суд прекратил уголовное дело по примирению сторон.
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