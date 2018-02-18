Барнаулец сделал ремонт людям за то, что украл у них коляску

Сегодня, 17:48.
Происшествия

Житель Барнаула украл коляску в подъезде, чтобы купить алкоголь. Мужчина пытался продать детский транспорт на Докучаевском рынке. После кражи ему пришлось откупаться от потерпевших ремонтными работами.

Детская коляска.
Детская коляска. Фото: Открытые источники в Интернете (СС0).

Как altapress.ru сообщила старший помощник прокурора Ленинского района Юлия Чиндяскина, выпивший горожанин пошел в гости к своей знакомой, чтобы "догнаться". Войдя в подъезд, он увидел открытой дверь, ведущую на квартирную площадку, где стояла детская коляска. Предприимчивый барнаулец решил украсть повозку и продать ее, выручив деньги на алкоголь.

В то время, когда злоумышленник продавал коляску на рынке, к нему подошли полицейские и стали интересоваться, откуда она у него. Горожанин соврал, что транспорт принадлежал ребенку его сестры. Стражи порядка оставили его в покое, но через некоторое время в полицию поступило заявление о краже коляски. Мужчину оперативно задержали. Сумма ущерба составила 4,5 тысячи рублей.

В ходе следствия мужчина пытался помириться с потерпевшими, пытался загладить ущерб. Поначалу они были непреклонны, но потом, узнав, что обидчик по образованию строитель, попросили его сделать ремонт на площадке, откуда он и украл коляску. Горожанин все сделал за свой счет, и в результате суд прекратил уголовное дело по примирению сторон.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров