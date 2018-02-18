Барнаулец сделал ремонт людям за то, что украл у них коляску

Как altapress.ru сообщила старший помощник прокурора Ленинского района Юлия Чиндяскина, выпивший горожанин пошел в гости к своей знакомой, чтобы "догнаться". Войдя в подъезд, он увидел открытой дверь, ведущую на квартирную площадку, где стояла детская коляска. Предприимчивый барнаулец решил украсть повозку и продать ее, выручив деньги на алкоголь.

В то время, когда злоумышленник продавал коляску на рынке, к нему подошли полицейские и стали интересоваться, откуда она у него. Горожанин соврал, что транспорт принадлежал ребенку его сестры. Стражи порядка оставили его в покое, но через некоторое время в полицию поступило заявление о краже коляски. Мужчину оперативно задержали. Сумма ущерба составила 4,5 тысячи рублей.

В ходе следствия мужчина пытался помириться с потерпевшими, пытался загладить ущерб. Поначалу они были непреклонны, но потом, узнав, что обидчик по образованию строитель, попросили его сделать ремонт на площадке, откуда он и украл коляску. Горожанин все сделал за свой счет, и в результате суд прекратил уголовное дело по примирению сторон.