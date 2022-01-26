26 января
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

В Барнауле женщина пришла в магазин с детской коляской, чтобы украсть колбасу и кастрюли

В Алтайском крае задержали женщину, которая хотела похитить из магазина деликатесы и набор кастрюль, сообщает региональное МВД.

Колбаса.
Колбаса.
Анна Зайкова

С жалобой в полицию обратился представитель торговой сети, который рассказал, что неизвестная женщина похитила мясные деликатесы и набор кастрюль.

«Сотрудники полиции установили, что 43-летняя жительница Барнаула, находясь в торговом зале магазина, брала с полок продукты и посуду и складывала в детскую коляску», — рассказали в ведомстве.

С похищенными товарами женщина прошла мимо кассы и попыталась покинуть торговый зал, но на выходе ее остановил охранник.

Женщину доставили в отдел полиции, где она призналась и пояснила, что целенаправленно взяла с собой пустую детскую коляску.

Сумма товаров в коляске составила более 7000 рублей. Жительнице Барнаула за кражу грозит до 2 лет лишения свободы.

Ранее «едупропил» из Алтайского края угнал фургон с колбасой, сыром и маслом.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость