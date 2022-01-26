В Барнауле женщина пришла в магазин с детской коляской, чтобы украсть колбасу и кастрюли

В Алтайском крае задержали женщину, которая хотела похитить из магазина деликатесы и набор кастрюль, сообщает региональное МВД.

С жалобой в полицию обратился представитель торговой сети, который рассказал, что неизвестная женщина похитила мясные деликатесы и набор кастрюль.

«Сотрудники полиции установили, что 43-летняя жительница Барнаула, находясь в торговом зале магазина, брала с полок продукты и посуду и складывала в детскую коляску», — рассказали в ведомстве.

С похищенными товарами женщина прошла мимо кассы и попыталась покинуть торговый зал, но на выходе ее остановил охранник.

Женщину доставили в отдел полиции, где она призналась и пояснила, что целенаправленно взяла с собой пустую детскую коляску.

Сумма товаров в коляске составила более 7000 рублей. Жительнице Барнаула за кражу грозит до 2 лет лишения свободы.

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