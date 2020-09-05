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Жизнь

«Едупропил» из Алтайского края угнал фургон с колбасой, сыром и маслом

В Алтайском крае полицейские задержали подозреваемого в угоне автомобиля с продуктами, сообщает региональное МВД.

Колбасы.
Колбасы.
Источник: ООО "Вкусная жизнь"

Инцидент произошел в Алейске. Мужчина обратил внимание на груженный продуктами автомобиль, припаркованный у одной из местных гостиниц.

«Воспользовавшись тем, что ключи находились в замке зажигания, мужчина уехал на чужой машине. Владелец, обнаружив пропажу, сообщил в полицию об угоне», — рассказали в ведомстве.

В фургоне лежали колбасы, сыры, масло и другие продукты. Сотрудники полиции нашли машину, однако «деликатесов» внутри не было.

Недалеко нашли и нетрезвого угонщика: он сообщил, что все яства продал, а на вырученные деньги купил спиртное.

Мужчину обвинили в угоне. Кроме того, следствие решает вопрос о возбуждении еще двух уголовных дел — кража и управление автомобилем в состоянии опьянения. Примечательно, что его уже ловили нетрезвым за рулем.

Ранее другой житель Алтайского края устроился сторожем на ферму и решил отпраздновать трудоустройство. Когда алкоголь закончился, он угнал ВАЗ-2110, чтобы сгонять за добавкой.

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