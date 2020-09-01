Житель Алтайского края устроился охранником и в первый день «заработал» уголовное дело

38-летний житель Алтайского края устроился сторожем на ферму в Волчихинском районе. Несколькими днями ранее он освободился из мест заключения, что не остановило его от очередного преступления.

В первый день работы в обед мужчина решил отпраздновать трудоустройство, рассказывают в МВД. В сторожке он употребил алкоголь, который быстро закончился. За добавкой нужно было ехать в магазин за несколько километров.

На территории базы мужчина заметил припаркованный с ключами в замке зажигания открытый автомобиль ВАЗ 2110.

Нетрезвый сторож сел в машину и уехал. Скоро в машине закончился бензин и она заглохла. Угонщик оставил ее и пошел пешком.

Владелец авто заметил пропажу заметил через час и сообщил об этом в полицию. Сначала правоохранители обнаружили автомобиль, а потом и самого подозреваемого. Вину он отрицать не стал.

На него завели уголовное дело об угоне.

В полиции добавили, что мужчина несколько дней назад освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за кражи.