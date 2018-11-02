Алтайский режиссер снял семейное фэнтези «Домовой»

Режиссер Евгений Бедарев, который известен по фильмам «Тариф Новогодний» и «В ожидании чуда», снял семейную ленту «Домовой». Она повествует об отношениях обычной российской семьи с волшебным персонажем, сообщает «Sibnet.ru».

По сюжету, молодая самостоятельная мама и ее дочь вселяются в квартиру в сталинской высотке. Там их ждет сюрприз — Домовой, который думает, что жилплощадь принадлежит ему. Он готов на все, чтобы выселить гостей.

С недовольным духом может разговаривать только кот семейства, который и пытается его сдерживать. Когда Домовому начинает угрожать колдунья, он понимает, что для победы ему понадобится помощь «соседей»

Главные роли в «Домовом» исполняют Екатерина Гусева («Бригада», «Есенин», мюзикл «Анна Каренина»), Сергей Чирков («День выборов», «Русалка»), Юлия Сулес («Горько!») и другие.

Кроме того, главным героем фильма стал кот. Эту роль исполнили целых четыре животных из труппы Театра кошек Юрия Куклачева. С помощью компьютерной графики кот будет выглядеть органично и разговаривать человеческим голосом.

В прокат фильм выйдет весной 2019 года.