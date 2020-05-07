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Жизнь

Алтайский Роспотребнадзор дал рекомендации для похорон умерших от COVID-19

Хоронить ковидных больных рекомендуют при помощи кремации. Об этом рассказала заместитель начальника управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ульяна Калинина.

Черницкое кладбище.
Черницкое кладбище.
Анна Зайкова

Если родственники против такого способа захоронения, то можно воспользоваться и традиционным способом. Правда, тогда нужно соблюсти несколько правил.

Гроб должен быть полностью закрыт, чтобы исключить любые контакты родственников с телом покойного. Похоронить погибших от коронавируса можно на обычном кладбище. Роспотреб, настаивает на том, чтобы на процедуре присутствовало как можно меньше людей.

В настоящий момент в крае зафиксировано три умерших от инфекции человека. Каждый случай рассматривали отдельно и с комиссией, в которую кроме патологоанатомов входили инфекционисты и пульмонологи.

Во всех случаях коронавирус существенно ухудшил состояния пациентов по другим заболеваниям — почечная недостаточность, сахарный диабет, проблемы с сердцем. Основные заболевания быстро прогрессировали. Однако, в патологоанатомическом заключении коронавирус указывают в качестве основной причины смерти.

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