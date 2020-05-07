Алтайский Роспотребнадзор дал рекомендации для похорон умерших от COVID-19

Хоронить ковидных больных рекомендуют при помощи кремации. Об этом рассказала заместитель начальника управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ульяна Калинина.

Если родственники против такого способа захоронения, то можно воспользоваться и традиционным способом. Правда, тогда нужно соблюсти несколько правил.

Гроб должен быть полностью закрыт, чтобы исключить любые контакты родственников с телом покойного. Похоронить погибших от коронавируса можно на обычном кладбище. Роспотреб, настаивает на том, чтобы на процедуре присутствовало как можно меньше людей.

В настоящий момент в крае зафиксировано три умерших от инфекции человека. Каждый случай рассматривали отдельно и с комиссией, в которую кроме патологоанатомов входили инфекционисты и пульмонологи.

Во всех случаях коронавирус существенно ухудшил состояния пациентов по другим заболеваниям — почечная недостаточность, сахарный диабет, проблемы с сердцем. Основные заболевания быстро прогрессировали. Однако, в патологоанатомическом заключении коронавирус указывают в качестве основной причины смерти.