Алтайский Роспотребнадзор рассказал, когда нужно выкидывать салаты, чтобы не отравиться

Празднование Нового года не обходится без салатов. Зачастую, например, «Оливье» готовят в таких масштабах, что им еще можно питаться все оставшиеся каникулы. Но можно ли так делать? Вот инструкции от краевого Роспотребнадзора.

Роспотребнадзор напоминает, что любой салат — благоприятная питательная среда для развития патогенных и условно-патогенных микроорганизмов, которые способны продуцировать токсины. Салат, который неправильно хранился, может стать причиной тяжёлого пищевого отравления.

В салатах обычно смешивают продукты с разной стойкостью хранения, поэтому срок годности салата будет зависеть от рецепта. К тому же, салаты часто заправляют майонезом или другим соусом, а это ускоряет процессы размножения микробов.

Поэтому салаты относят к скоропортящимся пищевым продуктам, которые рекомендуется хранить в холодильнике при температуре +2…+6ºС. Сроки годности салатов регламентированы:

Салаты из сырых овощей или фруктов , могут хранится 18 часов , после заправки — только 12.

могут хранится 18 часов после заправки — только 12. Салаты с добавлением мяса , птицы , копчёностей — 18 часов ( после заправки — 12).

птицы копчёностей — 18 часов после заправки — 12). Салаты и винегреты из варёных овощей — 18 часов ( после заправки — 12).

после заправки — 12). Салаты с добавлением консервированных овощей или варёных яиц после заправки — только 6 часов.

Салаты с добавлением морепродуктов без заправки — 12 часов.

Салаты из маринованных , солёных , квашеных овощей — 36 часов.

Заправлять салаты безопаснее всего перед подачей на стол.