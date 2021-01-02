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Жизнь

Алтайский Роспотребнадзор рассказал, когда нужно выкидывать салаты, чтобы не отравиться

Празднование Нового года не обходится без салатов. Зачастую, например, «Оливье» готовят в таких масштабах, что им еще можно питаться все оставшиеся каникулы. Но можно ли так делать? Вот инструкции от краевого Роспотребнадзора.

Сельдь под шубой.
Сельдь под шубой.
EksKyl.ru.

Роспотребнадзор напоминает, что любой салат — благоприятная питательная среда для развития патогенных и условно-патогенных микроорганизмов, которые способны продуцировать токсины. Салат, который неправильно хранился, может стать причиной тяжёлого пищевого отравления.

В салатах обычно смешивают продукты с разной стойкостью хранения, поэтому срок годности салата будет зависеть от рецепта. К тому же, салаты часто заправляют майонезом или другим соусом, а это ускоряет процессы размножения микробов.

Поэтому салаты относят к скоропортящимся пищевым продуктам, которые рекомендуется хранить в холодильнике при температуре +2…+6ºС. Сроки годности салатов регламентированы:

  • Салаты из сырых овощей или фруктов, могут хранится 18 часов, после заправки — только 12.
  • Салаты с добавлением мяса, птицы, копчёностей — 18 часов (после заправки — 12).
  • Салаты и винегреты из варёных овощей — 18 часов (после заправки — 12).
  • Салаты с добавлением консервированных овощей или варёных яиц после заправки — только 6 часов.
  • Салаты с добавлением морепродуктов без заправки — 12 часов.
  • Салаты из маринованных, солёных, квашеных овощей — 36 часов.

Заправлять салаты безопаснее всего перед подачей на стол.

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