Алтайский Роспотребнадзор рассказал, когда нужно выкидывать салаты, чтобы не отравиться

Роспотребнадзор напоминает, что любой салат — благоприятная питательная среда для развития патогенных и условно-патогенных микроорганизмов, которые способны продуцировать токсины. Салат, который неправильно хранился, может стать причиной тяжёлого пищевого отравления.
В салатах обычно смешивают продукты с разной стойкостью хранения, поэтому срок годности салата будет зависеть от рецепта. К тому же, салаты часто заправляют майонезом или другим соусом, а это ускоряет процессы размножения микробов.
Поэтому салаты относят к скоропортящимся пищевым продуктам, которые рекомендуется хранить в холодильнике при температуре +2…+6ºС. Сроки годности салатов регламентированы:
- Салаты из сырых овощей или фруктов, могут хранится 18 часов, после заправки — только 12.
- Салаты с добавлением мяса, птицы, копчёностей — 18 часов (после заправки — 12).
- Салаты и винегреты из варёных овощей — 18 часов (после заправки — 12).
- Салаты с добавлением консервированных овощей или варёных яиц после заправки — только 6 часов.
- Салаты с добавлением морепродуктов без заправки — 12 часов.
- Салаты из маринованных, солёных, квашеных овощей — 36 часов.
Заправлять салаты безопаснее всего перед подачей на стол.