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Алтайский Роспотребнадзор уточнил, куда звонить контактным по COVID-19

В алтайском управлении Роспотребнадзора уточнили порядок действий и актуальные номера телефонов для людей, которые попали в круг контактных с заболевшим коронавирусом.

Коронавирус. Пандемия. Маска.
Коронавирус. Пандемия. Маска.
CC0

Постановление о самоизоляции выдается контактному лицу только после эпидемиологического расследования. Его проводит Центр гигиены и эпидемиологии, на основании полученных документов.

Больному COVID-19 постановление не выдается, а оформляется больничный лист поликлиникой по месту жительства.

Если заболевшему не позвонили из Центра гигиены и эпидемиологии для выяснения контактных лиц, звонить в Роспотребнадзор сразу не следует. Оформить постановление без соответствующих документов невозможно.

Позвонить в Центр гигиены и сообщить о контактных лицах можно самостоятельно: 8 (3852) 50-68-23, 50−68−25.

Передать информацию о контактных лицах также можно через электронную почту: mail@altcge.ru. При этом обязательно укажите ФИО больного, дату рождения и дату получения положительного анализа на COVID-19.

Чтобы узнать о варианте и сроках получения постановления о самоизоляции контактному лицу, можно позвонить по телефонам:

  • 8 (3852) 24-99-59
  • 8 (3852) 66-54-27
  • 8 (3852) 24-28-62
  • 8 (3852) 24-29-69
  • 8 (3852) 24-99-66
  • 8 (3852) 66-54-33

О том, как действовать при установлении диагноза COVID-19, сообщалось ранее.

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