Алтайский Роспотребнадзор уточнил, куда звонить контактным по COVID-19

Постановление о самоизоляции выдается контактному лицу только после эпидемиологического расследования. Его проводит Центр гигиены и эпидемиологии, на основании полученных документов.
Больному COVID-19 постановление не выдается, а оформляется больничный лист поликлиникой по месту жительства.
Если заболевшему не позвонили из Центра гигиены и эпидемиологии для выяснения контактных лиц, звонить в Роспотребнадзор сразу не следует. Оформить постановление без соответствующих документов невозможно.
Позвонить в Центр гигиены и сообщить о контактных лицах можно самостоятельно:
Передать информацию о контактных лицах также можно через электронную почту: mail@altcge.ru. При этом обязательно укажите ФИО больного, дату рождения и дату получения положительного анализа на COVID-19.
Чтобы узнать о варианте и сроках получения постановления о самоизоляции контактному лицу, можно позвонить по телефонам:
- 8 (3852) 24-99-59
- 8 (3852) 66-54-27
- 8 (3852) 24-28-62
- 8 (3852) 24-29-69
- 8 (3852) 24-99-66
- 8 (3852) 66-54-33
О том, как действовать при установлении диагноза COVID-19, сообщалось ранее.