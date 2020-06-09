Алтайский Росреестр нашел массу ошибок в различных веб-картах

Сотрудники управления Росреестра по Алтайскому краю выявили орфографические и иные ошибки в картах, предоставляемых населению различными электронными сервисами, сайтами, приложениями и программами. В общей сложности с начала года установлено 193 нарушения географических наименований.

В общей сложности были проверены около 30 тыс. наименований населенных пунктов, рек, ручьев, озер, урочищ указанных в документах, картографических и иных изданиях, на дорожных и иных указателях, в электронных сервисах.

Заместитель руководителя управления Елена Саулина привела примеры таких ошибок. Вместо заринской Голухи, появилась Горлуха. Ребрихинское село Касмалинка стало Камсалинкой.

Иногда происходят совершенно удивительные замены. К примеру, поселок в Поспелихинском районе «Факел Социализма» в картографическом материале был указан как «Факел Коммунизма».

Для устранения выявленных нарушений в адрес правообладателей сервисов направлены информационные письма о необходимости приведения в соответствие наименований географических объектов с Государственным каталогом географических названий.