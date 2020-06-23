Алтайский школьник нашел во дворе старинную царскую монету

Монета полностью сохранила свою форм. На ней различима цифра 5 на одной из сторон, а на другой просматривается силуэт двуглавного орла.
По всем признакам, это медная монета достоинством 5 копеек периода Александра Второго.
«Я играл на улице, и на участке рядом с домом, где мы выпиливали кустарники, увидел на земле небольшой металлически предмет круглой формы. Поднял его и увидел, что это старая монета, на ней отчетливо был виден год — 1873-й. Я сразу показал свою находку родителям», — рассказал мальчик.
Во второй половине XIX века подобных монет было выпущено в обращение 13 млн штук.
Любопытно, что село Камыши было образовано гораздо позже даты выпуска монеты — в 1906 году.