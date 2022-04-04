Алтайский солдат с командиром уничтожил три вертолета и пять «Байрактаров»

Лебедев увидел приближающийся вертолет Ми-8 и отдал команду на поражение цели рядовому Проскурину. Прицельным выстрелом вертолет сбили.
На месте его падения военные взяли в плен уцелевших членов экипажа, обнаружили рабочую карту с нанесенными позициями украинских националистов и секретную документацию.
Затем военнослужащие обнаружили еще один украинский вертолет Ми-8. Старший сержант Лебедев лично захватил цель и сбил его.
Всего с начала спецоперации на Украине Лебедев и Проскурин уничтожили три вертолета и пять беспилотников «Байрактар» украинских националистов.
Александр Проскурин родом из Славгорода, уточняет «Катунь 24».