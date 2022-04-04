4 апреля
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Жизнь

Алтайский солдат с командиром уничтожил три вертолета и пять «Байрактаров»

Старший сержант Андрей Лебедев и рядовой Александр Проскурин сбили вертолеты украинских националистов и нашли секретные документы. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

Армейская авиация РФ.
Армейская авиация РФ.
Кадр видео Минобороны РФ.

Лебедев увидел приближающийся вертолет Ми-8 и отдал команду на поражение цели рядовому Проскурину. Прицельным выстрелом вертолет сбили.

На месте его падения военные взяли в плен уцелевших членов экипажа, обнаружили рабочую карту с нанесенными позициями украинских националистов и секретную документацию.

Затем военнослужащие обнаружили еще один украинский вертолет Ми-8. Старший сержант Лебедев лично захватил цель и сбил его.

Всего с начала спецоперации на Украине Лебедев и Проскурин уничтожили три вертолета и пять беспилотников «Байрактар» украинских националистов.

Александр Проскурин родом из Славгорода, уточняет «Катунь 24».

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