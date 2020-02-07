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Жизнь

Алтайский священник возмутился запуском «нечисти» с Байконура

Известный алтайский священник Александр Микушин возмутился запуском ракеты «Союз-2. 1б» с британскими спутниками телекоммуникационной компании OneWeb. Священнослужитель считает, что с Байконура в очередной раз «взлетит нечисть».

Пуск ракеты-носителя "Союз" со спутником "Глонасс-М".
Пуск ракеты-носителя "Союз" со спутником "Глонасс-М".
vk.com/mil

Эмоциональный пост он написал в Facebook. По словам Микушина, Роскосмос, как извозчик обслуживает британцев, но «все рады и счастливы», кроме жителей Алтая, «которым на голову (в буквальном смысле слова) падают фрагменты ступеней с ядовитым топливом».

Александр Микушин,
священник:

На протяжении 60 лет вся эта ракетная мерзость отравляет и уничтожает нашу землю. В 2007 году Роскосмос выплатил 2,5 млн долларов республике Казахстан за экологический ущерб. 6 сентября ступени упали в 50 км к юго-западу от города Жезказган. Вот интересно, почему жителем Горного Алтая за все время Роскосмос даже доллар не выплатил в виде компенсации за причиненный вред здоровью и экологии?

Он считает, что жителей высокогорных сел Роскосмос за свой счет мог бы переселить в безопасные районы Алтайского края.

«Запуски с Байконура с британскими спутниками будут производится 1 раз месяц в течении всего года. А это значит, что железные болванки взлетающие с космодрома Байконур, будут сбрасывать мерзость и нечистоты на благословенный Алтай. Господи спаси и сохрани!», — заключил Микушин.

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