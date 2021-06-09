Алтайский театр кукол «Сказка» распахнул свои двери в новом здании

Соответствующее разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдано комитетом по строительству, архитектуре и развитию Барнаула.
Двухэтажное здание «Сказки» рассчитано более чем на 200 гостей.
Кроме основного зала, здесь предусмотрен зал в фойе для новогодних елок и зал для самых юных зрителей.
Стоимость
Стоимость строительства обошлась краевому бюджету в 465 млн. рублей.
Репетиции
В ближайшее время на новой сцене начнутся репетиции первого спектакля для взрослых «Паша» по мотивам рассказов Павла Селукова из книги «Добыть Тарковского», премьера которого состоится 16 сентября.
Также к театральному сезону готовится еще три премьерных постановки — «Рассказ собаки» Марка Твена, «Человек из Подольска» по пьесе Дмитрия Данилова и спектакль для самых маленьких «Репка».
На спектакли предстоящего театрального сезона уже в середине июня уже можно приобрести билеты.
Торжественная церемония открытия нового здания театра запланирована на 31 августа. А с 1 сентября на новой сцене начнутся показы спектаклей для всех желающих.