Алтайский театр кукол «Сказка» распахнул свои двери в новом здании

Алтайский театр кукол «Сказка» начинает работу в новом здании, сообщила в своем Instagram Елена Безрукова, министр культуры Алтайского края.

Соответствующее разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдано комитетом по строительству, архитектуре и развитию Барнаула.

Двухэтажное здание «Сказки» рассчитано более чем на 200 гостей.

Кроме основного зала, здесь предусмотрен зал в фойе для новогодних елок и зал для самых юных зрителей.

Стоимость

Стоимость строительства обошлась краевому бюджету в 465 млн. рублей.

Репетиции

В ближайшее время на новой сцене начнутся репетиции первого спектакля для взрослых «Паша» по мотивам рассказов Павла Селукова из книги «Добыть Тарковского», премьера которого состоится 16 сентября.

Также к театральному сезону готовится еще три премьерных постановки — «Рассказ собаки» Марка Твена, «Человек из Подольска» по пьесе Дмитрия Данилова и спектакль для самых маленьких «Репка».

На спектакли предстоящего театрального сезона уже в середине июня уже можно приобрести билеты.

Торжественная церемония открытия нового здания театра запланирована на 31 августа. А с 1 сентября на новой сцене начнутся показы спектаклей для всех желающих.