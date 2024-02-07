Алтайский театр кукол "Сказка" рассказал о премьерах в 2024 году

Всего в этом году пройдут шесть премьер. В репертуаре появятся спектакли для зрителей всех возрастов, сообщает пресс-служба театра.

«Папа ищет работу»

Первой премьерой 2024 года станет постановка «Папа ищет работу» по книге современной писательницы Вали Филиппенко. У постановки необычный, но говорящий жанр — «домашний концерт в одном действии».

По словам режиссера Нины Поздняковой, это история о музыке и вдохновении, поиске творческого человека и о том, как не погибнуть мечте.

Зрители увидят спектакль о девятилетней девочке Люде, которой предстоит стать взрослой и сочинить мелодию своей жизни.

Премьера назначена на 22, 29 февраля и 28 марта, начало в 18:30. Спектакль будет идти в малом зале «театр на подушках».

«Кому нравится ночь»

Вторая премьера пройдет в марте.

Пьесой и постановкой займется режиссер из Ханты-Мансийска, номинант на премию «Золотая маска» Елена Евстропова.

Задачей режиссера, актеров и художников станет показать ночь как один из чарующих периодов суток, в котором нет ничего пугающего. Магию сумерек дополнят нежные стихи, колыбельные, интересная проекция и куклы.

«Чайка»

Третья премьера состоится в апреле.

На этот раз театр возьмется за классику — пьесу А. П. Чехова «Чайка». Спектакль поставит режиссер Наталья Слащева и художник Виктор Клочко из Санкт-Петербурга.

В постановке примут участие шесть артистов. Поскольку одна из тем пьесы это тема «новых форм», а главный герой Константин Треплев – начинающий писатель, то спектакль приобретет интересный формат «игры с буквами и словами».

«Кошкин дом»

В июне театр примется еще за одну постановку для малышей.

Режиссер из Москвы Олег Лабозин поставит всем известную сказку С. Я. Маршака «Кошкин дом».

«Метель. Шинель»

В сентябре режиссер из Мурманска Петр Васильев поставит еще одну классику по произведениям Пушкина и Гоголя «Метель. Шинель».

Артисты возьмут в руки самый сложный вид кукол – марионетки на нитях.

«Остров сокровищ»

В ноябре московский режиссер, номинант «Золотой маски» Алексей Шульгач поставит «Остров сокровищ» по всем известной книге Р. Л. Стивенсона.

Помимо подготовки новых постановок, в театре также ведется организационная работа к III Всероссийскому фестивалю театров кукол «Зазеркалье». Он пройдет с 11 по 16 октября 2024 года. Театр завершил прием заявок. Скоро он приступит к отсмотру спектаклей и составлению афиши.

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