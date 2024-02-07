Алтайский театр кукол "Сказка" рассказал о премьерах в 2024 году

«Папа ищет работу»
Первой премьерой 2024 года станет постановка «Папа ищет работу» по книге современной писательницы Вали Филиппенко. У постановки необычный, но говорящий жанр — «домашний концерт в одном действии».
По словам режиссера Нины Поздняковой, это история о музыке и вдохновении, поиске творческого человека и о том, как не погибнуть мечте.
Зрители увидят спектакль о девятилетней девочке Люде, которой предстоит стать взрослой и сочинить мелодию своей жизни.
Премьера назначена на 22, 29 февраля и 28 марта, начало в 18:30. Спектакль будет идти в малом зале «театр на подушках».
«Кому нравится ночь»
Вторая премьера пройдет в марте.
Пьесой и постановкой займется режиссер из Ханты-Мансийска, номинант на премию «Золотая маска» Елена Евстропова.
Задачей режиссера, актеров и художников станет показать ночь как один из чарующих периодов суток, в котором нет ничего пугающего. Магию сумерек дополнят нежные стихи, колыбельные, интересная проекция и куклы.
«Чайка»
Третья премьера состоится в апреле.
На этот раз театр возьмется за классику — пьесу А. П. Чехова «Чайка». Спектакль поставит режиссер Наталья Слащева и художник Виктор Клочко из Санкт-Петербурга.
В постановке примут участие шесть артистов. Поскольку одна из тем пьесы это тема «новых форм», а главный герой Константин Треплев – начинающий писатель, то спектакль приобретет интересный формат «игры с буквами и словами».
«Кошкин дом»
В июне театр примется еще за одну постановку для малышей.
Режиссер из Москвы Олег Лабозин поставит всем известную сказку С. Я. Маршака «Кошкин дом».
«Метель. Шинель»
В сентябре режиссер из Мурманска Петр Васильев поставит еще одну классику по произведениям Пушкина и Гоголя «Метель. Шинель».
Артисты возьмут в руки самый сложный вид кукол – марионетки на нитях.
«Остров сокровищ»
В ноябре московский режиссер, номинант «Золотой маски» Алексей Шульгач поставит «Остров сокровищ» по всем известной книге Р. Л. Стивенсона.
Помимо подготовки новых постановок, в театре также ведется организационная работа к III Всероссийскому фестивалю театров кукол «Зазеркалье». Он пройдет с 11 по 16 октября 2024 года. Театр завершил прием заявок. Скоро он приступит к отсмотру спектаклей и составлению афиши.
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