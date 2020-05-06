Алтайский трансформаторный завод украсил свою территорию к 9 Мая

«9 Мая — священный и дорогой для каждого праздник, который мы встречаем с особыми чувствами. Мы всегда будем чтить подвиг всех, кто героически сражался на фронтах Великой Отечественной войны, трудился в тылу, восстанавливал страну в послевоенные годы», — говорит генеральный директор предприятия Александр Карлов. Поэтому к Дню Победы на «Алттрансе» появился стенд «Доска памяти» с фотографиями бывших работников завода, тех, кто сражался с врагом на фронте и ковал победу в тылу. Четверо ветеранов-тружеников тыла, трудившихся на Алтайском трансформаторном заводе, сегодня находятся в добром здравии, им по 90 лет. Сотрудники предприятия в преддверии праздника навестили их, вручив подарки от завода: материальную помощь и продуктовые наборы.
Большой красочный баннер на проходной и флаговые конструкции создают особые чувства торжественности и патриотизма.
Александр Карлов,
генеральный директор Алтайского трансформаторного завода:
Дорогие наши ветераны-фронтовики и труженики тыла! Уважаемые земляки!
Сердечно поздравляю вас с 75-й годовщиной великой Победы!
День Победы — священный для всех нас праздник. Мы всегда помним о павших на фронтах Великой Отечественной войны. И с огромной благодарностью чествуем и ныне живущих ветеранов, грудью вставших на защиту Родины, ковавших нашу Победу в тылу и восстанавливавших страну в трудные послевоенные годы.
Мужество, стойкость, верность своей Родине и самоотверженность вашего поколения победителей были, есть и будут примером для тех, кто не испытал на себе тяготы военного лихолетья.
И пусть известные события не позволяют нам в этом году провести 9 мая парад Победы и шествие «Бессмертного полка»… Но чувство глубочайшего преклонения перед вашими ратными и трудовыми подвигами неподвластно никаким катаклизмам и живет в наших сердцах всегда!
От имени всех работников нашего предприятия желаю вам и вашим близким здоровья, благополучия и мирного неба над головой! С Днем Победы, родные наши!