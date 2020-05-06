Алтайский трансформаторный завод украсил свою территорию к 9 Мая

«9 Мая — священный и дорогой для каждого праздник, который мы встречаем с особыми чувствами. Мы всегда будем чтить подвиг всех, кто героически сражался на фронтах Великой Отечественной войны, трудился в тылу, восстанавливал страну в послевоенные годы», — говорит генеральный директор предприятия Александр Карлов. Поэтому к Дню Победы на «Алттрансе» появился стенд «Доска памяти» с фотографиями бывших работников завода, тех, кто сражался с врагом на фронте и ковал победу в тылу. Четверо ветеранов-тружеников тыла, трудившихся на Алтайском трансформаторном заводе, сегодня находятся в добром здравии, им по 90 лет. Сотрудники предприятия в преддверии праздника навестили их, вручив подарки от завода: материальную помощь и продуктовые наборы.

Большой красочный баннер на проходной и флаговые конструкции создают особые чувства торжественности и патриотизма.

Александр Карлов,

генеральный директор Алтайского трансформаторного завода: