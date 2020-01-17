Алтайский ученый оказался соавтором самого интересного патента на изобретение в 2019 году

В отличие от существующих аналогов это средство обладает низкой токсичностью.
Лихорадка Эбола — острое заболевание, сопровождающееся высокими уровнями заболеваемости и летальности. Именно поэтому Роспатент считает низкотоксичное средство от этой болезни самым важным изобретением 2019 года.
Также в перечень лучших изобретений вошли:
- катализатор для высокоэкологичного моторного топлива;
- лекарство против атеросклероза;
- комплекс помощи людям с риском развития сердечных заболеваний;
- микроорганизмы, помогающие очищению водоемов;
- система, повышающая безопасность на АЭС;
- система на базе технологии искусственного интеллекта, позволяющая
- распознавать широкий спектр символов;
- система на базе технологии big data, позволяющая определить
- оптимальное место установки банкомата;
- алгоритм «Яндекс» на базе машинного обучения, повышающий
- точность предоставления пользователю нужной информации;
- средство пожаротушения от «Газпрома».
Дмитрий Щербаков — кандидат биологических наук, доцент кафедры органической химии химического факультета АлтГУ, заведующий лабораторией иммунохимии в отделе биоинженерии ФБУН ГЦН ВБ «Вектор».