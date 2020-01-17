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Жизнь

Алтайский ученый оказался соавтором самого интересного патента на изобретение в 2019 году

Первое место в топ-10 самых интересных патентов на изобретение 2019 года заняла разработка, в создании которой принял участие преподаватель химического факультета АлтГУ Дмитрий Щербаков. С коллегами он создал средство для подавления вируса Эбола, сообщили в пресс-центре краевого минэкономразвития.

Пробирки. В лаборатории.
Пробирки. В лаборатории.
СС0

В отличие от существующих аналогов это средство обладает низкой токсичностью.

Лихорадка Эбола — острое заболевание, сопровождающееся высокими уровнями заболеваемости и летальности. Именно поэтому Роспатент считает низкотоксичное средство от этой болезни самым важным изобретением 2019 года.

Также в перечень лучших изобретений вошли:

  • катализатор для высокоэкологичного моторного топлива;
  • лекарство против атеросклероза;
  • комплекс помощи людям с риском развития сердечных заболеваний;
  • микроорганизмы, помогающие очищению водоемов;
  • система, повышающая безопасность на АЭС;
  • система на базе технологии искусственного интеллекта, позволяющая
  • распознавать широкий спектр символов;
  • система на базе технологии big data, позволяющая определить
  • оптимальное место установки банкомата;
  • алгоритм «Яндекс» на базе машинного обучения, повышающий
  • точность предоставления пользователю нужной информации;
  • средство пожаротушения от «Газпрома».

Дмитрий Щербаков — кандидат биологических наук, доцент кафедры органической химии химического факультета АлтГУ, заведующий лабораторией иммунохимии в отделе биоинженерии ФБУН ГЦН ВБ «Вектор».

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