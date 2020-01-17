Алтайский ученый оказался соавтором самого интересного патента на изобретение в 2019 году

Первое место в топ-10 самых интересных патентов на изобретение 2019 года заняла разработка, в создании которой принял участие преподаватель химического факультета АлтГУ Дмитрий Щербаков. С коллегами он создал средство для подавления вируса Эбола, сообщили в пресс-центре краевого минэкономразвития.