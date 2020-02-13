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Жизнь

Алтайский ученый стал рецензентом в авторитетном европейском журнале

Директор Российско-Американского противоракового центра АлтГУ Андрей Шаповал вошел в состав редколлегии авторитетного швейцарского журнала Pathogens («Патогены»), сообщила пресс-служба вуза. Ученый будет рецензировать статьи.

Открытие. Исследование.
Открытие. Исследование.
CC0

«Pathogens» — это ежемесячный международный рецензируемый научный журнал, включенный в базы данных Web of Science и Scopus. Авторы издания пишут о молекулярной биологии, иммунологии, инфекционных заболеваниях и так далее.

По словам Андрея Шаповала, в его задачи будет входить рецензирование нескольких статей в год, анализ и их проверка на соответствие тематике, проверка качества проведения экспериментов и оценка выводов, которые делает автор статьи.

В вузе рассказали, что Андрей Шаповал начал свою научную деятельность с экспериментальной иммунотерапии рака и посвятил этой тематике более 20 лет работы в США.

Несколько лет он работал в лаборатории под руководством известного ученого из Китая Липен Чена, занимался исследованиями молекулярных механизмов, подавляющих противоопухолевую активность клеток иммунной системы — Т-лимфоцитов, которые способны уничтожать рак.

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