Алтайский ученый стал рецензентом в авторитетном европейском журнале

«Pathogens» — это ежемесячный международный рецензируемый научный журнал, включенный в базы данных Web of Science и Scopus. Авторы издания пишут о молекулярной биологии, иммунологии, инфекционных заболеваниях и так далее.

По словам Андрея Шаповала, в его задачи будет входить рецензирование нескольких статей в год, анализ и их проверка на соответствие тематике, проверка качества проведения экспериментов и оценка выводов, которые делает автор статьи.

В вузе рассказали, что Андрей Шаповал начал свою научную деятельность с экспериментальной иммунотерапии рака и посвятил этой тематике более 20 лет работы в США.

Несколько лет он работал в лаборатории под руководством известного ученого из Китая Липен Чена, занимался исследованиями молекулярных механизмов, подавляющих противоопухолевую активность клеток иммунной системы — Т-лимфоцитов, которые способны уничтожать рак.