Алтайский вуз занялся производством биологических препаратов

«Идеи препаратов мы не всегда сами придумываем, а выполняем конкретные заказы наших промышленных партнеров. Так, например, на днях мы завершили исполнение контракта с компанией „Арсал“ — экспортером кормов для креветки (рачки артемии) в страны Юго-Восточной Азии и Южной Америки», — рассказал директор «Промбиотеха» Сергей Поспелов.
Ранее в АлтГУ разгорелся скандал вокруг мест в общежитиях. Алтайские коммунисты распространили пост замдекана факультета массовых коммуникаций Марии Наумовой в соцсетях о том, что число нуждающихся в общежитии «очень сильно» превышает количество мест.