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Жизнь

Алтайский вуз занялся производством биологических препаратов

Ученые АлтГУ впервые полностью сами исследовали, разработали и произвели партию биологического препарата. Это стало возможным благодаря созданию полного цикла производства в вузовском инжиниринговом центре «Промбиотех», сообщили в пресс-службе АлтГУ.

Алтайский государственный университет.
Алтайский государственный университет.
Михаил Хаустов

«Идеи препаратов мы не всегда сами придумываем, а выполняем конкретные заказы наших промышленных партнеров. Так, например, на днях мы завершили исполнение контракта с компанией „Арсал“ — экспортером кормов для креветки (рачки артемии) в страны Юго-Восточной Азии и Южной Америки», — рассказал директор «Промбиотеха» Сергей Поспелов.

Ранее в АлтГУ разгорелся скандал вокруг мест в общежитиях. Алтайские коммунисты распространили пост замдекана факультета массовых коммуникаций Марии Наумовой в соцсетях о том, что число нуждающихся в общежитии «очень сильно» превышает количество мест.

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