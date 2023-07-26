Алтайский заповедник впервые запечатлел четырех снежных барсов

Пятнистую семейку зафиксировали на Шапшальском хребте. Ранее в данном месте летом 2022 года позировали самка и два ее котенка, а 25 октября мимо камер прошел самец.
В предыдущие годы фотоловушки регистрировали обычно одну - две особи. Сфотографировать сразу четырех - большая редкость, учитывая, что камеры проверяют всего один раз в году из-за труднодоступности территории.
"Исследовательская работа показала: барсы заходят на западный макросклон Шапшала на территорию Алтайского заповедника. Круглогодичному обитанию препятствует глубокий снег зимой и слабая кормовая база», - прокомментировал Сергей Спицын, старший научный сотрудник Алтайского заповедника.