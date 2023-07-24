Тайную жизнь заповедной тайги раскрыли алтайские исследователи

По словам ученых, совсем близко с заповедным поселком среди высоких трав хребта Торот можно разглядеть настоящих хозяев этих мест.
В объектив исследователей попали завтракающий медведь, осторожные косули и пасущиеся на крутых склонах маралы.
В зеленом море тайги растут рябина, жимолость, смородины-кислица, малина и черемуха. Также встречается Борщевик рассеченный или Пучка, который пригоден в пищу. Его можно есть сырым или добавлять в салаты.
Особенно это растение любит медведь, так как в нем много витаминов.